Para frenar la inseguridad, Claudia Rivera pone en marcha proyecto de alumbrado público solar en colonia Covadonga

La presidente municipal, Claudia Rivera Vivanco, puso en marcha el proyecto de Luminarias Autónomas “Todo en Uno”, con la instalación de 176 nuevos postes de servicio en el Antiguo Camino a la Fábrica La Covadonga, que tiene por objetivo no solo mejorar el sistema de alumbrado público de la capital y su eficiencia energética, sino además frenar los índices de inseguridad.

Derivado del contrato anual que sostiene el ayuntamiento con el grupo EYPO, informó que se tiene presupuestada la instalación de mil puntos de luz de estas características; con tecnología All In One (Todo en Uno), iluminación LED, autónomas y con sensores de movimiento.

Como resultado de estas intervenciones iniciales para la optimización del parque lumínico en zonas sin condiciones de electrificación, dio a conocer que se lograron iluminar con infraestructura más eficaz, ahorradora y ecológica poco más de 5 kilómetros del Antiguo Camino a Fábricas —que va de la colonia La María a la Carretera Federal Puebla-Tlaxcala—, beneficiando a 6 mil 500 vecinas, vecinos y trabajadores del área.

Rivera Vivanco destacó que la inversión fue de 3 millones 803 mil 904 pesos y con ello el gobierno de la ciudad entrega resultados en materia de proyectos energéticos sustentables, a través de los cuales se mitiga la carencia y rezago de infraestructura lumínica en zonas periféricas.

Además, agregó que se fortalecen las condiciones de seguridad para reducir focos vulnerables o delictivos, e incentivar la reapropiación del espacio público.

“Estas acciones son un claro ejemplo de gobernanza cercana a la gente, ya que gracias a la participación de la ciudadanía y del sector empresarial, recuperamos una carretera de alta circulación económica y laboral”, destacó la alcalde.

Aunado a estos logros y beneficios, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano, señaló que, gracias a la inversión que se realiza en tecnología solar, el consumo energético de esta nueva infraestructura no significa un costo al Municipio, sumando así al ahorro de recursos monetarios y a la sustentabilidad ambiental.

