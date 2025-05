¿Altruismo?

Témoris Grecko, en colaboración con Leonardo Toledo, nos comparten en su portal Mundo Abierto, el reportaje “Veteranos de guerra israelíes, en México y países de América, Asia y África, usan a niñez vulnerable para hacer propaganda sionista”. Ahí, nos dicen que la “historia es muy bonita, desde el punto de vista de sus simpatizantes. Al abandonar la vida militar y regresar a la civil, Gili Cohen, Yair Attias y Boaz Malkieli, tres amigos veinteañeros, se dan cuenta de que los pobres del tercer mundo tienen problemas muy graves, y que tienen miles de compatriotas que están viajando por esos países y que podrían ponerse a ayudarlos. Por eso, en 2013 decidieron crear una asociación humanitaria, que llaman en inglés ‘Héroes por la Vida’ y canaliza a los vacacionistas como voluntarios a escuelas de una veintena de países, de Tailandia a Guatemala, para enseñarles a los niños a hablar inglés e instruirlos en ciencias, música, higiene personal y técnicas de lucha Krav Magá”. Más adelante, denuncian que este grupo desde 2017, a través de una empresa Maguén Group, “el gobierno israelí y en colaboración con la Alcaldía Miguel Hidalgo de la capital nacional (el concejal panista Raúl Paredes los describió, en una de sus actividades en 2023, como ‘jóvenes muy entusiastas con un gran corazón y profundo sentimiento de apoyar a niñas y niños en colonias vulnerables’)”. Recientemente, este año, se encuentran trabajando en primarias de San Cristóbal de las Casas, Chiapas”. Cuando me enteré de esto, de inmediato la cabeza me empezó a dar vueltas y pensé en numerosas conspiraciones bastante rocambolescas, pero en el mundo de hoy, bastante posibles. Como era de esperarse, la información de semejante programa ha causado controversia e indignación en numerosos círculos en nuestro país, derivado del genocidio perpetrado por el estado de Israel en vivo y en directo en Palestina desde 2023. Por supuesto, las imágenes de los soldados tomándose “selfies” frente a porciones completas de ciudades destruidas, la demolición de edificios, los cientos de imágenes de hombres, mujeres, niños y ancianos muertos, heridos o desplazados, toda esa barbarie, contrasta pasmosamente con el supuesto altruismo con el que esta organización se presenta. Imaginemos que un grupo de esos sórdidos soldados que se tomaban fotos poniéndose la ropa interior de mujeres palestinas que encontraron en un edificio en ruinas, ahora aparecieran tomándose fotos con un grupo de niños tzotziles en San Cristóbal realizando labores altruistas. ¡Qué lindo!, dirán los más ingenuos; ¡qué descaro!, dirán los más ácidos -yo incluido-. ¿Cuáles serán los oscuros fines que persigue este programa? ¿Esparcir la ideología sionista por todos los rincones del mundo? ¿Se trata de una labor propagandista, de relaciones públicas y de limpieza de imagen? ¿Colocar indicadores que les permita más adelante medir la percepción que sus acciones generan? ¿Alguna cosa más perversa que ni siquiera se me ocurre pensar?

Es necesario que denunciemos este tipo de programas hipócritas y perversos, realizados por un estado fascista que se asemeja cada vez más a los verdugos nazis de judíos, gitanos, rusos, españoles republicanos y quién sabe quién más, que a cualquier organización altruista que pretendan ostentar. No me trago, junto con muchas y muchos que lean este artículo, el embustero altruismo de estos genocidas con piel de oveja. Por tanto, sirvan estas líneas para contribuir, junto con Grecko y muchos otros, a denunciar a estos malandrines. “Con este modelo tan económica y políticamente rentable -continúa Grecko-, aspiran a crecer: actualmente envían 16 delegaciones anuales pero ‘para finales de 2030, la organización enviará 30 misiones humanitarias a 30 países en desarrollo cada año’, por lo que, dicen en su página web, ‘será conocida por todos los veteranos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y posicionará a Israel como líder mundial en ayuda humanitaria. Como parte de la organización de exalumnos de la asociación, miles de graduados serán reclutados’”. ¿En serio? ¡Semejante desparpajo!

Este asunto, además, trajo a mi memoria muchas otras iniciativas que, aunque parezcan inocuas, por supuesto que no lo son o lo fueron. Por ejemplo, la Agencia norteamericana USAID, hoy disuelta por Trump y los conservadores que lidera, se dedicó a financiar a numerosas ONG en el mundo y a programas de apoyo muy diversos -entre ellos, medios de comunicación-; sin embargo, como comenta la periodista Stella Calloni, especialista en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, entrevistada por Radio Gráfica, “la USAID, desde su creación, ‘trabajaba directamente con la CIA’ y que su objetivo real ‘era abarcarnos a todos y tenernos bajo el control que significaba la enorme ayuda económica’. Según la periodista, la agencia ‘tenía que ver con inteligencia y espionaje’, y su accionar no se limitaba a la asistencia humanitaria, sino que formaba parte de una estrategia más amplia de dominación. (…) ‘La USAID tuvo mucho que ver con el intento de golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia en 2008, junto a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) y la DEA (Administración de Control de Drogas)’, recordó, destacando cómo estas agencias operaban en conjunto para desestabilizar gobiernos que no se alineaban con los intereses de Washington”. También denunció que, a través de esa Agencia, Estados Unidos apoyó el auge de la derecha y ultraderecha en América Latina. Por su parte, Luciana Gazzotti en su artículo “La Responsabilidad del Antropólogo en el Ejercicio de su Profesión”, publicado en la revista chilena Acta Académica en 2004, afirma que la “participación de antropólogos en proyectos de contrainsurgencia produjo en el seno de la comunidad norteamericana la necesidad de reglamentar el ejercicio profesional. El Proyecto Camelot, fue un plan americano contra lainsurgencia en Chile, originado en el Departamento del Ejército de los Estados Unidos, patrocinado de modo indirecto por la Armada norteamericana y por la Agencia Simposio Pensamiento Crítico y Antropologíade Proyectos de Investigación Avanzada. Fue llevado a cabo bajo contrato de investigación con la Universidad Americana de Washington”. Tal programa, nos dice Gazzotti, tenía como objetivo “contribuir a la formación de naciones ayudando a los gobiernos locales a combatir la insurgencia activa”. Como se ve, desde la academia, desde la Antropología, el gobierno de Estados Unidos intervino desde principios del siglo XX -y sospecho que lo sigue haciendo- en diferentes espacios de América, Asia y África, no sólo en sitios donde existieran grupos “insurgentes”, sino también donde hay intereses económicos -mineros, agrícolas, petroleros. ¿Academia inofensiva? ¡Qué va!.

Por otro lado, no debemos dejar fuera de este análisis a los proyectos católicos y cristianos. La intervención de las iglesias, en específico la Católica y las iglesias cristianas en lo social y lo político en América Latina, ha sido más o menos evidente y, aun considerando paréntesis como el de Samuel Ruiz en Chiapas o de Óscar Romero en El Salvador, su papel ha sido de intervención ideológica y política a través de insertarse en los múltiples espacios públicos y comunitarios en América Latina con el objeto, no sólo de permanecer en el fervor de la población, sino de intervenir de manera contundente en lo político y lo económico. La presencia de Francisco I y ahora de León XIV en el Vaticano, nos hablan de ese acercamiento a América Latina, bastión fundamental del catolicismo, con el objeto de recuperar espacios perdidos frente al avance de las otras iglesias; igualmente, la acción de grupos evangélicos, de la Luz del Mundo y de otras denominaciones, ha sido lo mismo decidido que vertiginoso y ya se ha hecho notar la presencia de estas religiones en diversos gobiernos de América Latina. La premisa es apoyar con programas y acciones diversas a poblaciones vulnerables; pero finalmente, lo que buscan es tener una mayor presencia en la toma de decisiones políticas y legislativas para llevar sus agendas a la discusión pública. Buscan en principio llevar la palabra a las comunidades, sí; pero también desterrar todo aquello que hoy engloba lo “woke” y lo que los ultra católicos denominan “la ideología de género”. Para estos grupos, lo que vemos en “El Cuento de la Criada” es más una utopía que un escenario distópico. Como vemos, el programa sionista de altruismo internacional del gobierno de Israel es tan sólo uno más de la diversidad de programas que la perversidad de occidente y sus ideologías y creencias, han operado para intervenir en la vida social y política de los países del mundo, en especial en espacios vulnerables. Sí, provoca escándalo e indignación ese programa; sin embargo, esa indignación debe ser una invitación a abrir los ojos y darnos cuenta de las diferentes maneras en que hemos sido manipulados desde el exterior sin percatarnos -y cómo lo seguimos siendo en el presente-. De igual manera, debe ser una clara invitación a ser cautelosos y a ser críticos con todo este altruismo que, como caballo de Troya, introduce en el corazón y la mente de las comunidades ideologías y creencias con perversos fines. Como dice la frase harto conocida, “ojo, mucho ojo”.