Alto a los crímenes de odio e inclusión, exigen durante la marcha del orgullo de la diversidad sexual

La exigencia de un alto a los crímenes de odio, así como de inclusión en las decisiones de la vida pública, se escucharon como principales consignas durante la marcha de la diversidad sexual que se realizó este sábado.

Aunque la realización de la marcha estuvo amenazada por la lluvia, finalmente, las nubes se despejaron por unas horas y los participantes pudieron desfilar ataviados con todo tipo de prendas de colores, en representación del arcoíris que es signo de su exigencia de inclusión.

Los participantes de la edición 24 de la “marcha del orgullo”, como comúnmente se le conoce, salieron de la avenida Juárez para circular por la calle Reforma y llegar hasta el zócalo capitalino.

Los manifestantes también exigieron a políticos y a las autoridades incluirlos en la toma de decisiones que involucren a la vida pública, pues subrayaron que ellos también forman parte de estas.

Al emitir diversos posicionamientos, los participantes concluyeron que es indispensable que la sociedad abra espacios para cualquier tipo de expresión sexual o de otra índole, pues recordaron que todas estas forman parte de un núcleo social.

Insistieron en que debe haber inclusión de todos los sectores de la sociedad, por lo que es necesario empezar por el reconocimiento de los mismos, según expusieron durante su caminar por las calles poblanas.

Los participantes subrayaron que el reconocimiento de los derechos humanos no sólo puede ser para un sector de la sociedad, sino para todos, ya que, si no ocurre así, no es posible hablar de una “Puebla inclusiva”.