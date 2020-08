En solidaridad y por la defensa de la vida y el territorio ¡Alto a las agresiones contra las comunidades zapatistas!

Comunicado de Redes de Resistencia y Rebeldía, Colectivx, Organizaciones e Individuxs adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena y al Concejo Indígena de Gobierno.

Compañeras y compañeros

Hermanos y Hermanas

Las crecientes agresiones en contra de la vida y las comunidades en resistencia han arreciado desde el día 13 de agosto y han aterrado a estas comunidades en territorio Tzotzil del municipio de Magdalena Aldama. Estas agresiones han provocado que niñas y niños, mujeres, ancianos y hombres tengan que abandonar sus comunidades para salvaguardar sus vidas, adentrándose en parajes desolados y resistiendo ahora con nuevos desplazados internos en una guerra irregular que no se quiere aceptar, ni enfrentar, ni resolver por los gobiernos neoliberales de cualquier partido político, que gobiernan oprimiendo nuestra nación. Al contrario, son ellos los que solapan, financian y promueven a estos grupos paramilitares que agreden a nuestros compañeros y compañeras, disfrazando la contrainsurgencia como conflicto agrario y entre comunidades, dando el panorama general de la represión por venir.

En esta oleada represiva que busca justificar la presencia del ejército en Chiapas, se da un nuevo ataque por parte de integrantes del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) el 22 de agosto de 2020; robaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris (no sin antes robar el café de nuestrxs compas zapatistas), ubicado en el sitio conocido como crucero de Cuxuljá, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

El trasfondo, lo sabemos, es continuar el despojo, el desprecio, la explotación y la represión, imponer los Megaproyectos de muerte y aplastar uno de los proyectos que avivan la esperanza de la humanidad y que ha sido referente de la lucha mundial anticapìtalista y antisistémica, como lo es el proyecto autonómico y de autogobierno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Denunciamos que estos actos de contrainsurgencia y agresiones paramilitares, son parte de una guerra de exterminio en contra de los Pueblos y Comunidades Indígenas zapatistas y contra las comunidades en general, y en particular sobre quienes defienden la vida con su resistencia y rebeldía.

En este mundo donde nos quieren en casa y en silencio, pretenden que agresiones como las de los paramilitares en Chiapas no sean miradas desde nuestro encierro. Quieren también mantener encerrado el ataque, sin que salga de esos territorios de por sí golpeados por los malos gobiernos, que como pandemia están aniquilando a las comunidades. Pero tanta muerte es difícil de ocultar, por eso nos pronunciamos a favor de la vida y decimos que las comunidades no están solas, estamos con ellas en la lucha contra el Capitalismo, el Patriarcado y su Estado.

Esta Guerra de Exterminio, tiene como objetivo, acabar con la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, baste señalar, que el 25 de agosto un grupo de pobladores de Tila, encabezado por el Miguel Vázquez Gutiérrez comisariado legal y Francisco Arturo Sánchez Martínez líder de grupo paramilitar Paz y Justicia, causaron destrozos en el portón del Ejido Tila, amenazan actos vandálicos de corte paramilitar; además están invitando a otros pueblos a sumarse en sus actos vandálicos, hay amenazas de secuestro por parte de estos alborotadores que están armados con armas de alto calibre. No está de más repetir que este grupo paramilitar está apoyado directamente por el gobierno federal, estatal y municipal, pues al cierre de esta denuncia, nos dicen que están perifoneando los líderes de paz y justicia allá en la población de Tila y que tienen bloqueada la entrada con encapuchados y armados con machetes.

Seguimos reiterando ¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA, NO LOGRARÁN VENCERNOS!

Desde varios estados del país y del mundo sabemos lo que está pasando y les decimos:

¡NO ESTÁN SOLXS!

¡Alto a las agresiones a la comunidad tzotzil de Magdalena Aldama, Chiapas!

¡Alto a la guerra en contra de los pueblos de México!

¡Cancelación a las órdenes de aprehensión en contra de los comuneros de Aldama, Chiapas!

¡Lxs zapatistas no están solxs!

¡Libertad a lxs presxs políticxs!

¡Alto al reclutamiento de grupos paramilitares apoyados por todos los niveles de gobierno!

¡Alto a las agresiones contra el Ejido de Tila Adherente a la Sexta!

¡Alto a la represión, disfrazada de conflictos agrarios!

¡Fuera militares y paramilitares de Chiapas!

¡BASTA YA DE LA GUERRA CONTRA EL MOVIMIENTO ZAPATISTA QUE NOS HA MOSTRADO QUE OTRO MUNDO ES POSIBLE! Agosto de 2020

Educación Pública mutilada

“Es muy importante escuchar la voz

de la gente y no la voz de uno mismo”

Martha Harnecker.

Quienes decidieron comenzar el ciclo escolar 2020-2021 en forma virtual fueron el gobierno federal, el secretario de Educación Pública y los dueños de las televisoras, fue una decisión vertical, la información se dio en la estructura educativa, con supervisores y directivos, los maestros no fueron consultados, ni tampoco informados. Nuestro desacuerdo estriba en las razones de fondo de estas decisiones, entre otras: poner en manos de la iniciativa privada la educación de los niños y jóvenes Mexicanos; no considerar la opinión de los actores directos del proceso educativo, cambiar el proceso de formación académica integral por el entretenimiento que harán las televisoras con costos millonarios, que pudo ser invertido para superar las carencias en muchas escuelas de servicios básicos como agua potable, energía eléctrica o internet, etcétera.

Confirmamos que ni a los anteriores ni al actual gobierno les preocupa la educación de los niños y jóvenes del país. Lo importante para el gobierno es reactivar las ganancias de las empresas televisivas poniendo en sus manos 450 millones de pesos, (costo de las clases virtuales del 24 de agosto al mes de diciembre de 2020, más lo que se dé a la televisión de paga). No estuvieron en sus preocupaciones los alumnos, padres de familias y maestros, quienes son los actores principales del sistema educativo, se les ignoró, sólo pensaron en darle vida nuevamente a las televisoras, donde Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública, ha sido un empleado importante de uno de esos negocios televisivos.

La implementación de las clases en línea para este ciclo escolar es una ofensiva del poder económico y político del país que somete a los mexicanos a una mayor carga de ignorancia, de alienación e individualismo y destruye el sistema educativo público, que representa un derecho social consagrado en el artículo tercero de la constitución política de 1917, producto de la Revolución Mexicana

No olvidamos que vivimos en un sistema capitalista, con la cultura de la superficialidad, de la ignorancia, la explotación de la clase dominante y la acumulación del capital, así que el aprendizaje de la clase explotada es lo que menos les interesa y es la oligarquía nacional y transnacional, la que pone las condiciones en el mundo, y México no es la excepción; mas grave en esta crisis múltiple que padecemos y generada por el capital.

La educación virtual o en línea, se implementa desde hace años; han existido las aulas virtuales, el Tele bachillerato y tele secundaria, ésta existe en México desde hace casi cuatro décadas. Los maestros no estamos confrontados con las tecnologías de la comunicación y de la información, hay acciones virtuales como el taller horizonte que tiene cosas rescatables, sin embargo como sociedad no estamos preparados para desarrollar un trabajo educativo virtual, porque no todos los estudiantes (ni los docentes) tienen los instrumentos requeridos ( TV, celulares, internet, energía eléctrica). El interés del gobierno en imponer el teletrabajo o las clases en línea es tener más control hacia los maestros, considerar la educación no como un derecho, sino como una mercancía depositada en empresarios.

¿Qué hacemos y qué haremos los trabajadores de la educación militantes de la CNTE y del movimiento magisterial Chiapaneco?

Debemos pasar de lo declarativo, de la alerta máxima que traemos desde hace cerca de dos años, a la acción directa para defender con valentía la educación pública y nuestros derechos laborales, profesionales y sociales. Para ello es prioritario comenzar la reorganización de nuestro movimiento desde abajo y desarrollar la tarea vinculatoria con los padres de familia y otros sectores sociales, tarea que se ha pospuesto por mucho tiempo, para que así nuestra lucha se organice desde las bases, trascendiendo a la vez el marco gremialista y contando con todo el apoyo de los padres de familia y otros sectores sociales.

Como sección 7 CNTE debemos fortalecernos, retomando el espíritu combativo de nuestro movimiento que tuvo en las primeras décadas de su surgimiento, asumiendo una posición crítica, rescatando su autonomía e independencia sindical, con la toma decisiones en las bases, retomando el método de movilización-negociación- movilización. Debemos construir un movimiento a fondo, similar o mejor que el que tuvimos en el año 2013 y nombrar a un colectivo diverso que represente al movimiento, que provenga y encarne a todas las regiones y a todos los sectores que se involucren en la lucha, exigiendo además negociaciones públicas.

Debemos tomar esta situación para acercarnos con los padres de familia y preguntarles si fueron consultados sobre las clases virtuales, si consideran que esto beneficia la educación de sus hijos. Debemos asumir nuestra práctica docente con dedicación, con responsabilidad y con amor para seguir teniendo el respaldo de los padres de familia, porque si atropellan nuestros derechos al igual que el de los alumnos, lo correcto es salir a manifestarnos, como lo hizo la sección 50 de salud o como lo hicieron los maestros de la Sección XVIII y los normalistas de Michoacán con su plantón en la Ciudad de México.

En cada delegación sindical y zona escolar para el ciclo lectivo 2020-2021 debemos conformar equipos pedagógicos, que nos involucren más en la práctica docente, elaborar cuadernillos de acuerdo al nivel educativo; diseñar actividades diferenciadas para atender las diversas formas de aprender y valorar los distintos ritmos de aprendizaje y los contextos regionales y familiares; hacer tutoriales, socializar nuestros conocimientos e inquietudes con los compañeros de otras entidades del país, establecer un estrecho vínculo con los padres de familias para hacer una verdadera diferencia en la tarea educativa y generar la sensibilización sobre las dificultades y los retos que nos impone la situación actual en la educación de sus hijos.

MAESTROS DE BASE MILITANTES DE LA CNTE Y DEL MOVIMIENTO MAGISTERIAL CHIAPANECO.

MANIFIESTO A LOS TRABAJADORES

… Aquí todos somos trabajadores. Aquí todo lo esperamos de los trabajadores. Si acudes a sumarte a nuestra fuerza, cumplirás un deber; si permaneces indiferente, conste que te suicidas y tendrás que avergonzarte el día que no sepas cómo responder a tus hijos cuando te pregunten qué cosa construiste para el edificio de la sociedad del porvenir que tan laboriosa y activamente se ocupan en levantar los trabajadores del resto de mundo.

Salud, trabajo y Justicia.// Madrid, 24 de diciembre de 1869.

Fragmento del Primer Manifiesto publicado por la Internacional de los Trabajadores en España. Redactó el grabador Tomás González Morago y lo firmaron 2 carpinteros, 3 papelistas, 3 decoradores, 3 tipógrafos, 2 guarnicioneros,2 torneros, 2 zapateros, 1 sastre y un jornalero.

www.elzenzontle.org

[email protected]