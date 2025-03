Alto a la explotación y violencia hacia la mujer, exigen en marcha del Colectivo Feminista Radical

Con la exigencia de detener todos los actos de explotación y violencia hacia la mujer, se realizó la marcha conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, convocada por el Colectivo Feminista Radical.

Esta partió de la Fiscalía General del Estado, en la 31 oriente de la ciudad de Puebla, y llegó hasta la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

El contingente, que partió a las 2:15 de la tarde, estuvo encabezado por un bloque de familiares de víctimas de feminicidio, otro de madres e infantes, uno más de mujeres que denunciaron violencia vicaria, y el resto por adolescentes y adultas que caminaron, patinaron o acudieron en sillas de rueda para pedir justicia para todas las que han sido víctimas de delitos, pero también para evidenciar a presuntos abusadores, violentadores y pedófilos.

“Las feministas radicales, autónomas, anarquistas y anticapitalistas volvemos a tomar las calles para gritar nuestra existencia, denunciar todos los actos de explotación y de violencia que experimentamos día a día por ser mujeres y afrontar a la cara de los culpables, patriarcas y capitalistas que perpetúan y se benefician de estos sistemas de muerte. Somos mujeres de todas las edades y oficios, quienes compartimos la experiencia de vivir en este país feminicida, marcado por la narcopolítica y el neoberalismo”, manifestaron al arribar a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

En el lugar, alrededor de una veintena de granaderos hombres y mujeres las esperaban frente a la puerta que se encuentra sobre la 10 oriente. Las asistentes reprocharon a policías que no cumplen con su función de cuidado, sobre todo si se trata de mujeres.

Posteriormente, lanzaron huevos al inmueble de la Fiscalía Especializada, lograron romper algunos vidrios, encender fuego en dos ventanas y tirar una cámara de videovigilancia.

Durante estas acciones, no se registraron confrontaciones entre policías y las manifestantes del bloque negro.

En el sitio, varias aprovecharon para relatar sus experiencias de vida siendo mujeres en México. Denunciaron públicamente, principalmente a parejas y exparejas, por golpearlas, amenazarlas e incluso por abuso sexual infantil, además de acoso en instituciones educativas.

“Después de mucho tiempo y de mucho maltrato emocional mi maestro me ofreció un método de actuación, que estaba basado en tocar mi zona íntima. Según él, solo así yo iba a poder ser buena actriz. Las condiciones eran que yo no tenía que contarle a nadie porque sino, me iban a quitar mi beca. Cuando yo le conté todo al director, me dijo que era mi culpa, que yo lo provoqué”, relató una joven.

La protesta concluyó alrededor de las 4:45 de la tarde, sin que se registrara confrontación entre policías y mujeres. Cuando estas últimas se retiraron, bomberos acudieron a sofocar lo poco que quedaba de las llamas que las integrantes de colectivo lograron encender.

