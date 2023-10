ALTERNATIVAS ELECTORALES DE LA DERECHA

Examinando el acontecer electoral en el México gobernado por la izquierda, puede observarse una diversificación de la oferta política de sectores de la derecha que pugnan por encontrar mecanismos, lícitos y fácticos, mediante los cuales consideran llegar a tener posibilidades de recuperar el timón del Estado que perdieron en 2018. Hay viejos, pero también nuevos, actores que se incorporan al debate nacional sobre cómo convencer al electorado de que la actual gestión de gobierno está destruyendo el país a manos de AMLO; y hacen esfuerzos denodados para impedir la continuidad del proyecto que éste impulsa. Ante una ciudadanía cada vez más politizada, sus argumentos de persuasión no parecen tener la solidez lógico discursiva necesaria para conseguir el convencimiento de los votantes. Cuando tuvieron el poder del Estado en sus manos, se obsesionaron en las facetas de hacer negocios con el erario, y en las formas de retenerlo. No suponían que algún día pudieran perderlo y, si lo supusieron, creyeron que pasaría mucho tiempo. El tiempo les ganó y se les quedaron sueltos los cabos de qué y cómo hacer para recuperarlo. Estas carencias son las que hoy les hacen quebrarse la cabeza al no encontrar el discurso adecuado, ni el proyecto de nación por ofrecer, para conquistar la voluntad de los electores. La diversificación de posturas que la derecha viene asumiendo de cara a la elección presidencial del 2024 pueden clasificarse, de menor a mayor atendiendo a su radicalización de las acciones políticas, en derecha oficial, derecha radical, y ultraderecha.

La oficial, está representada por la derecha que participa en las elecciones, sus partidos del Frente Amplio por México (FAM) y de MC, con sus respectivos candidatos. Por ahora, ya como virtual candidata, la senadora Xóchitl Gálvez parece trompicar en su campaña. Sus propios impulsores están poniendo en duda sus capacidades políticas. El columnista Salvador García Soto piensa que <<…la virtual candidata del Frente Amplio por México, que tuvo un ascenso meteórico en los sondeos y arrancó con una gran fuerza generando muchas expectativas en un sector de la población y los votantes mexicanos, parece haber frenado su crecimiento y haber perdido su empuje inicial, sin que se advierta en torno a ella ni estrategia ni estructura que la estén ayudando a subir>>. (Xóchitl y el síndrome del Jefe Diego (msn.com). Carlos Loret de Mola apunta que los ve <<Desorganizados, sin coordinación en el mensaje entre la candidata, los partidos y sus principales figuras. Muy mala señal que el coordinador de la campaña, Santiago Creel, se haya ido de vacaciones, aun cuando ha argumentado que se conectó todos los días por Zoom y que estaba “ausente, pero presente>>. Xóchitl toma medidas para salir del estancamiento (msn.com). Beatriz Pagés ha sido mordaz en su crítica. La portada de la revista que dirige, lo dice todo. Bajo la caricatura de un avión rotulado como “Campaña de la oposición”, aparece la pregunta ¿Dónde está el piloto? Luego de estigmatizar la campaña de la candidata Claudia Sheinbaum, suelta: <<Del otro lado, no está claro quién es el piloto. Se habla de dos, tres o cuatro consultores. Todos meten la mano. Todos opinan. Todos creen saber de campañas políticas. Lo mismo hay excandidatas perdedoras que asesores improvisados>>. Xóchitl está extraviada “urge un manotazo”: Beatriz Pagés (msn.com). Una mala noticia que da a conocer la propia Xóchitl, es la sustitución de José Ángel Gurría por Enrique Cordero en la elaboración del plan de gobierno.

Quizá, una vertiente de la derecha oficial sea aquella que intenta ubicarse en un espectro ideológico etéreo, poco distinguible, de centroderecha, representada por el partido Movimiento Ciudadano (MC) que, si bien es un partido que poco a poco ha ido creciendo, muchos analistas consideran que aún no tiene el capital electoral suficiente para competir solo en la elección presidencial de 2024. Tajante en su política de no alianza con el frente opositor ni con la alianza progobiernista, se mueve en la indefinición de nominar un candidato que va desde Samuel García, al coqueteo con Marcelo Ebrard, hasta llegar a considerar a Dante Delgado. La centroderecha, como postura ideológico política, encierra una modalidad proempresarial que no se decide a ser confesada para no debilitarla de manera anticipada, siendo esta la razón por la que tampoco presentan públicamente un proyecto de gobierno que los defina frente al electorado.

Estas debilidades de la derecha oficial son conocidas del otro lado del Atlántico. La residencia en España del expresidente Felipe Calderón ha radicalizado su pensamiento político. Los aires de la monarquía y su contacto con la ultraderecha española influyen notablemente en las posturas políticas que mantiene frente a la problemática electoral que vive a distancia de México, en cuya exposición destila rencores hacia todo lo que huele a AMLO; revela un amargo resentimiento hacia quienes fueron sus correligionarios; y debe considerar que no supieron valorar su gran valía política e intelectual derivadas de haber sido presidente de México. En días pasados Calderón participó en una “clase magistral” virtual sobre “Democracia y Populismo en América Latina”, organizada por Atlántico Instituto de Estudios, que dirige el ex presidente español José María Aznar, y la Universidad Francisco de Vitoria, propiedad de los Legionarios de Cristo. En ese marco académico, formuló algunas sugerencias para enfrentar la elección presidencial que se avecina pues, en su opinión, puede conducir al fin del sistema democrático en México.

La crítica que Calderón lanzó a la oposición en lapidaria: <<A mí me entristece mucho la pobreza, a veces con grandes excepciones desde luego, retórica y técnica que veo muchas veces en la oposición; …en la oposición si hace falta gente también de nivel y de peso ¿no? y esto es formación política, ética, valores; y también formación académica maestrías doctorados; y también formación técnica, que de ahí surgen mejores liderazgos>>. <<Hay que organizarse como ciudadanos y hay que suplir ese apoyo que la candidata no va a tener, desgraciadamente, de los partidos que la postulan y, quizá, no porque no quieran, sino porque ya no tienen con qué>>. ¿Es un retrato o una radiografía? (www.youtube.com/watch?v=vZYnBGBhRJI).

En su exposición propuso a los partidos de oposición y sus seguidores, trabajar en tres vertientes: Una, ¿Cómo podemos ayudar para que no se preserve el sistema antidemocrático al que vamos? Dos, ¿Cómo ayudar a evitar el autoritarismo? Tres, ¿Cómo hacer para que se generen elecciones transparentes? Como si él fuese prototipo del combate a tales vicios político electorales, dijo: <<Tengo algunas recomendaciones>>. <<Primero, se requiere una estructura. Hay que armar un ejército similar de 20 mil voluntarios, para que toquen puertas todos los días>>. <<Hay que aportar recursos económicos. Siempre hay gente que tiene lana y dice ‘échenle ganas y vas bien’, pero no ponen un peso. Hay que ponerle. Hay que presupuestar democracia, como se presupuesta la casa, la empresa, etc.>>. <<Yo creo que hay que hablar con el Ejército, porque se exige que sea leal>>. Y, <<Hay que generar un gran plan en Estados Unidos para vigilar los comicios>>. En estas propuestas parece estar el verdadero espíritu que imbuyó la convocatoria para las marchas de “El INE no se toca”; el espíritu del “México Libre” que intentó formar.

Sobre la segunda recomendación, no fue explícito para sugerir los mecanismos del pase de charola para que la ciudadanía ponga, por lo menos, un peso; en las demás, fue crítico rudo del comportamiento político de la oposición. Sobre el ejército de 20 mil voluntarios expuso: <<Eso hay que armarlo, porque no lo van a hacer los partidos que apoyan a Xóchitl Gálvez. No lo van a hacer el PAN, el PRI o el PRD, porque están desfondados. Se han cerrado tanto que se han quedado mucho, en el puro cascarón. Hay 170 mil casillas que cubrir y los partidos no tienen esos representantes, tienen militantes, pero tienen militantes muy pobres. En un país donde van a votar 98 millones de personas, los partidos, por ejemplo, el PAN anda en doscientos mil y pico de militantes, no llega ni al uno por ciento, ni al medio punto porcentual de los electores y, de esos, no sabemos cuántos son de a “devis”>>. Para que el Ejército sea garante de la transparencia en la elección, propuso a la oposición: <<Yo creo que hay que hablar con el Ejército, porque el Ejército va a estar a la altura de lo que se exige, que sea leal no a X persona o a unas siglas, sino leal a la Presidencia y a la Constitución mexicana. La lealtad del Ejército debe estar con la Constitución, no con una persona, porque va a ser relevante a la hora de reconocer el resultado electoral>>. Y, respecto al papel que jugaría el gobierno de Estados Unidos, planteó: <<Hay que sonar un gran wong en Estados Unidos. Yo, con todo respeto, creo que la diplomacia americana está muy ocupada en Ucrania, pero no está viendo la magnitud del trancazo que se viene contra la democracia en América Latina, que ya está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos. Tienen que ponerse las pilas>>.

Considerando que Calderón es un devoto partidario del método de ganar elecciones “Haiga sido como haiga sido”, puede decirse que sus parámetros morales de conducta política no han variado al paso del tiempo. Lo que habría que preguntar es, ¿qué parte de la oposición comparte esta propuesta de método para ganar la elección? Durante su gestión presidencial, Calderón tuvo cercanía política con el gobierno de Estados Unidos; de esa relación surgió el programa llamado Iniciativa Mérida que, entre otras cosas, dio lugar a la reforma constitucional en materia penal de 2008, que implantó en México el sistema penal acusatorio adversarial a través de la USAID; y, el operativo Rápido y furioso que, objetivamente, sirvió para la introducción de armas de alto calibre al territorio nacional que quedaron en poder de los cárteles del narcotráfico. El descubrimiento del gobierno de Estados Unidos, de las complicidades de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con los cárteles de la droga, que lo mantienen hasta ahora como culpable de los delitos imputados, ¿qué papel está jugando en esta postura “académica” de Felipe Calderón, de proponer a ese gobierno vigilar el proceso electoral en México? ¿Cuál será la noción del expresidente sobre la soberanía del país?

De las posturas de ultraderecha merece destacarse la alternativa que propone ofrecer, como candidato independiente, el actor Eduardo Verástegui con su sincretismo religioso-guerrerista del que Bernardo Barranco ha hecho un espléndido análisis: <<Con rifle en mano, Eduardo Verástegui lanza advertencia a terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. El posible candidato independiente a la Presidencia descargó 22 impactos amenazantes en un blanco. Verástegui, cabeza más visible de la ultraderecha religiosa en México, no sólo ganó el repudio de usuarios con su video, sino desnudó su talante violento y autoritario propio de los extremistas radicales>>. La Jornada: Las ultraderechas en México. Verástegui acredita, plenamente, de donde surgen el discurso de odio y la apología de la violencia como instrumentos para hacer política.

La conciencia social que pueda haberse forjado en esto cinco años de gobierno, con sus resultados, será la que defina la continuidad del proyecto transformador o determine su ruptura. Humanismo o conservadurismo.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 16 de octubre de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO