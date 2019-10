Alteridades

Hace unos días tuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP el Tercer Encuentro Internacional e Interdisciplinario El Rostro de la Alteridad en conjunto con investigadores de diversas universidades en el mundo, como la Universidad de Salerno, Italia o la Universidad de Costa Rica. El intercambio no sólo fue rico, sino también variado, profundo y refrescante, pues muchos de los ponentes son jóvenes recién egresados de la Facultad. En otros espacios he hablado ya del concepto alteridad, especialmente dirigido a la comprensión de la relación que hay entre los pueblos originarios y el resto de los habitantes de nuestro colonial y racista país, es decir, nuestra relación con los otros, ésos que se encuentran fuera de las lógicas institucionales. Tatiana Buvnova, en su prólogo al libro Yo también soy de Mijaíl Bajtín, nos comenta que para el autor ruso “el otro es la primera realidad dada con la que nos encontramos en el mundo, cuyo centro, naturalmente, es el yo, y todos los demás son otros para mí. Percibimos este mundo mediante una óptica triple generada por mis actos llevados a cabo en presencia del otro. Yo para mí, yo para otro, otro para mí. Este sistema de relaciones es para Bajtín la base de la arquitectónica del mundo real, escrita así en recuerdo de la arquitectónica kantiana pero con un cambio radicalmente subversivo de los acentos. Si para Kant la arquitectónica es el ‘arte de los sistemas’ y la ‘teoría de lo que hay de científico en nuestro conocimiento en general’, el filósofo ruso sitúa la suya en la interacción cotidiana del sujeto cualquiera con los otros hombres, privados y particulares, excluyendo o posponiendo hasta el límite cualquier generalización”. Añadiría yo a esta arquitectónica el otro para sí, lo que implicaría necesariamente el reconocimiento del otro como sujeto histórico, consciente, capaz de accionar con una lógica socialmente estructurada.

Hablar del otro en la actualidad, en este mundo centrado en el individuo y en la voluntad, el deseo y su obtención –también individual–, pareciera un despropósito. No obstante, se muestra como una actividad, no sólo pertinente, sino terriblemente necesaria. Además, es menester hacerlo a través de múltiples ópticas y a partir de múltiples disciplinas trascendiendo lo disciplinario hacia lo multi y a lo transdisciplinario. En esta lógica, el encuentro contó con investigaciones que parten desde la Historia, La Filosofía, la Literatura, la Educación, la Antropología, pero que en su conjunto aterrizan necesariamente en lo multi y trans. Se expusieron temáticas diversas instaladas profundamente en la historia, tales como la prostitución, la locura, la brujería, la discriminación por raza, por género, en fin, múltiples circunstancias en las que el encuentro con el otro es el tema central. Es relevante decir en este punto que la concepción del otro y el diálogo con el mismo vendrá determinada por una serie de elementos aprendidos por los sujetos, lo que supone un diálogo entre sistemas ideológicos, simbólicos, sociales y culturales. José Alejos añade otro punto interesante, pues afirma en su libro Dialogismo y semiótica de cuentos míticos mayas que cada “hablante posee un punto de vista propio, desde el cual establece su relación con la alteridad, un lugar en el mundo, que le otorga una perspectiva propia, única”. Tal perspectiva dota al sujeto de un eje axiológico que implica que todo posicionamiento es un ejercicio de poder. Por ende, nuestra postura frente al otro puede llevar a una acción lógicamente vinculada a ese sistema axiológico, pero no necesariamente en concordancia con el sistema del otro, lo que ha llevado a la humanidad a cometer las más grandes atrocidades.

Por tanto, a partir de este encuentro vemos la imperiosa necesidad de cuestionarnos ¿quién es el otro?, ¿quien es bueno o malo?, ¿quien debe ser aceptado o excluido en la sociedad?, ¿por qué segregamos?, ¿por qué perseguimos?, ¿qué nos faculta para determinar la validez o no de las personas? ¿Qué hace que alguien opine como este sujeto sobre el triunfo indígena en Ecuador? –recuperado de los comentarios a una nota de El País el pasado 15 de octubre de este año–: “Hay quienes creen hoy que porque te pones tres plumas en la cabeza y te pintas la cara eres especial. Los indígenas en el Ecuador no llegan al 10% de la población total, pero se comportan como si fueran mayoría y si sus opiniones son determinantes es por la violencia con que las aplican”. Como vemos, el otro en este caso, representa con su afirmación de identidad –el adorno corporal– y la “violencia” de sus acciones, algo terriblemente negativo que, a su vez, reafirma en contraste la civilización, la democracia y las buenas costumbres en las que el sujeto que comenta cree vivir; es decir, que al criticarlo y disminuirlo por su “salvajismo”, él se eleva a un nivel superior representado por su alteridad mestiza/blanqueada– moderna– neoliberal– de pensamiento líder– y conferencia de TED. Embuste total. Debemos reflexionar sobre nuestro presente, atendiendo a las lógicas del pasado y mirando hacia un futuro donde la interacción entre sujetos, grupos y países no esté sujeta a prejuicios occidentales de raza, clase y género, sino a la comprensión del otro como lo que es: alguien con mis mismos derechos, una historia propia tan válida como la mía y la posibilidad maravillosa de decir “yo también soy”.