Alta tensión en casa de justicia de Atlixco: habitantes se atrincheran por detección de hombre

Atlixco. Momentos de tensión se vivieron durante las últimas horas de este martes cuando un grupo de personas de este municipio se apostaron y atrincheraron frente a las instalaciones de la Casa de Justicia ubicada en el norte de esta ciudad.

De acuerdo a versiones recogidas por La Jornada de Oriente, esa acción motivó el despliegue de un amplio operativo a cargo de la policía local con el fin de resguardar el orden y el edificio mencionado.

Trascendió todo comenzó tras la detención de un hombre en la colonia Emiliano Zapata, en los límites de Atlixco y de Santa Isabel Cholula. Los manifestantes, al considerar esa maniobra judicial como ilegal, buscaron a toda costa la liberación del sujeto mencionado.

No se reportaron a más personas detenidas y por momentos volvió a reinar la calma en esa zona.

