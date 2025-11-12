Miércoles, noviembre 12, 2025
NoticiasEstado

Alta tensión en casa de justicia de Atlixco: habitantes se atrincheran por detección de hombre

Tensión en Atlixco por la detención de un hombre. Vecinos se atrincheran frente a la Casa de Justicia; policía resguarda el lugar
Tensión en Atlixco por la detención de un hombre. Vecinos se atrincheran frente a la Casa de Justicia; policía resguarda el lugar
Miguel A. Domínguez

Atlixco. Momentos de tensión se vivieron durante las últimas horas de este martes cuando un grupo de personas de este municipio se apostaron y atrincheraron frente a las instalaciones de la Casa de Justicia ubicada en el norte de esta ciudad.

Puedes leer: Indignación en Tehuacán por liberación de hombre acusado de tocamientos a menor de 9 años

De acuerdo a versiones recogidas por La Jornada de Oriente, esa acción motivó el despliegue de un amplio operativo a cargo de la policía local con el fin de resguardar el orden y el edificio mencionado.

Trascendió todo comenzó tras la detención de un hombre en la colonia Emiliano Zapata, en los límites de Atlixco y de Santa Isabel Cholula. Los manifestantes, al considerar esa maniobra judicial como ilegal, buscaron a toda costa la liberación del sujeto mencionado.

No se reportaron a más personas detenidas y por momentos volvió a reinar la calma en esa zona.

Consulta: FGE remueve a titular de la Feidai tras denuncias públicas por irregularidades en detención de 79 personas en Texmelucan

Temas

Más noticias

Internacional

Impulsa Israel legislación que impondrá la pena de muerte a “palestinos terroristas”

La Jornada -
Jerusalén. El Parlamento israelí (también llamado Knesset) aprobó un proyecto de ley que impondría pena de muerte a los militantes palestinos condenados por matar...
Nacional

Nayarit: recuperan playas; ex gobernadores las robaron

La Jornada -
La Fiscalía General de la República (FGR), y el estado de Nayarit recuperaron 9 millones 619 mil 454 metros cuadrados de tierra en costas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Ayuntamiento de Atlixco celebra al “oro verde” con la feria del aguacate 2025 en San Pedro Benito Juárez

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Desde las primeras horas del próximo domingo 7 de diciembre el aire en San Pedro Benito Juárez, la junta auxiliar de éste municipio...

Cumple la Carrera de Atlixco con la expectativa

Leopoldo Aguilar -
Asunción Zacarías Aparicio y Mary José Solís Cuautle se llevaron la gloria al ganar la Mistercarrera Atlixco 24 Aniversario que con gran éxito se...

Queman camión estacionado en el sur de Atlixco: frente a oficinas locales del PAN y en los alrededores del Campus BUAP

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Durante más de 15 minutos un viejo y olvidado camión de pasajeros ardió total e irremediablemente. Hasta el momento se desconocen las causas...

Más noticias

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025