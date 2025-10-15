Alrededor de ocho poblaciones siguen incomunicadas por derrumbes en la Sierra Negra

Derrumbes provocados por las intensas lluvias en la Sierra Negra persisten en diferentes puntos de la región, donde según reportes de habitantes aún hay zonas incomunicadas, tal es el caso de la parte alta de Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde se encuentran las comunidades de Mazatzongo de Guerrero, Tepozapa, Zacatepec de Bravo, Papalocuautla, Ovatero, Yovalostoc, Tecolotepec y la Garrapata.

Hay otras zonas en Zoquitlán y San Miguel Eloxochitlán donde la gente transita por veredas mientras está a la espera de que los derrumbes que tapan los caminos principales sean retirados la carretera en El Mirador sigue cerrada completamente.

De acuerdo con los pobladores, el paso hacia estas comunidades es limitado, ya que los caminos rurales permanecen cubiertos por lodo piedras, lo cual genera dificultades para el transporte de víveres, lo que mantiene la preocupación entre las familias que dependen del abasto proveniente de otras localidades y el intercambio comercial.

En municipios como Zoquitlán y San Miguel Eloxochitlán, la población ha optado por transitar por veredas y senderos alternos, mientras esperan que las autoridades logren despejar los derrumbes que bloquean los accesos principales.

Uno de los puntos más críticos se localiza en la carretera que conecta Azumbilla con Tlacotepec de Porfirio Díaz, a la altura del Mirador de San Miguel Eloxochitlán, donde el paso vehicular está completamente cerrado.

En esa zona, maquinaria pesada trabaja en la apertura de una desviación temporal que permita el tránsito de personas y automóviles; según el ayuntamiento de Eloxochitlán prevé habilitar el paso provisional a más tardar el próximo viernes.

Por su parte el ayuntamiento de Tlacotepec informó que ha logrado retirar seis derrumbes, siendo el más reciente el que obstruía el camino entre Xalatiopa con Zacatepec de Bravo; las labores se dificultan porque las lluvias no dan mucha tregua, este martes volvieron los aguaceros.

En Zoquitlán, aun no se logra retirar el derrumbe en Oztopulco que cierra el paso a Tlacotepec de Porfirio Díaz y San Miguel Eloxochitlán, se trata del más grande y complicado en ese municipio porque fueron alrededor de 200 metros cúbicos los que cayeron y una roca de 20 toneladas, la cual ya fue dinamitada para fragmentarla.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el número exacto de personas damnificadas, aunque se confirmó que existen viviendas afectadas en Tlacotepec de Porfirio Díaz y Zoquitlán.