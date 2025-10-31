Alrededor de 15 heridos, dos de ellos graves en accidente en la Cuacnopalan-Oaxaca

Tehuacán. – Un fuerte accidente ocurrido la noche de ayer jueves, en el kilómetro 36 de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca dejó como saldo alrededor de 15 personas lesionadas, entre ellas dos con heridas de gravedad. Las unidades participantes son una camioneta de pasajeros y otra particular.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta particular sufrió una falla que obligó al conductor a detenerla a la orilla de la autopista. El chófer de la unidad de transporte colectivo no se percartó de la presencia del vehículo varado y se impactó contra este.

El golpe provocó que los pasajeros se lesionaran al golpearse dentro de la misma unidad. Se trató de un impacto por alcance que también dejó daños materiales en ambos vehículos, aún sin cuantificar.

Cuerpos de emergencia de Caminos y Puentes Federales (Capufe),

Cruz Roja y Protección Civil de Tehuacán, asi como ambulancias de lugares aledaños acudieron de inmediato para brindar auxilio a las víctimas.

Los paramédicos realizaron las primeras atenciones en el lugar y posteriormente trasladaron a los heridos a distintos hospitales de Tehuacán para recibir atención especializada, dando prioridad a los mas delicados.

Entre los lesionados se reportan dos personas en estado crítico, quienes fueron ingresadas de urgencia a un nosocomio de la región debido a la gravedad de sus lesiones. El resto de los pasajeros sufrió golpes y contusiones que, aunque no ponen en riesgo su vida, requirieron observación médica.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos aseguraron la zona y realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente. Durante varias horas, la circulación se mantuvo parcialmente cerrada mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y retiro de las unidades.

El siniestro ocasionó también daños materiales cuantiosos en ambos vehículos, uno de los cuales fue declarado pérdida total debido al impacto. Las unidades fueron trasladadas al corralón mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.