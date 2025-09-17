Allende y la vía pacífica al socialismo

El gobierno de Salvador Allende, dice Tomás Moulian, “fue una fiesta, provocada por las transformaciones operadas por la Unidad Popular…una fiesta porque intentó el tránsito del capitalismo al socialismo por la vía pacífica e institucional, un intento original pues en casi todos los otros intentos hubo un componente armado” (“Memorias de la Unidad Popular”, La vía chilena al socialismo 50 años después, CLACSO, 2023).

Las condiciones que permitieron identificar lo que se denominó la vía chilena al socialismo de la Revolución Cubana, radican en el clima político prevaleciente en cada una de ellas; en Cuba la persecución y la represión selectiva y masiva en las ciudades y en el campo, lo cual naturalizó la idea de que para vencer al dictador Fulgencio Batista, apoyado en un poderoso ejército con el que había aplastado de manera sangrienta toda forma de resistencia; esta situación no era la situación prevaleciente en Chile, donde aún había espacios democráticos, que le permitieron a Allende acceder a la presidencia de la República mediante el voto popular, ratificado por el Congreso. Vías distintas y un solo propósito: construir el socialismo.

En el caso de Chile, las reformas inadmisibles para la oligarquía, pero apoyadas por el pueblo agrupado en la Unidad Popular, fueron, entre otras, la nacionalización del cobre cómo el eje fundamental de la independencia económica de chilena. Para dar cuenta de la importancia de este hecho, reproducimos el inicio del discurso pronunciado por el presidente Allende el 11 de julio de 1971 con motivo de la promulgación de la ley que nacionalizó la Gran Minería del Cobre: “Hoy es el día de la dignidad nacional y de la solidaridad. Es el día de la dignidad, porque Chile rompe con el pasado; se yergue con fe de futuro y empieza el camino definitivo de su independencia económica, que significa su plena independencia política.” Así de importante fue la nacionalización del cobre en el camino al socialismo chileno.

Pero no fue solamente el cobre, también se socializó la banca; se creó el área de propiedad social en la economía; se dio un impulso creciente a la intensificación de la reforma agraria; se desarrolló el poder popular a nivel municipal a través de los Comandos Comunales y Cordones Industriales; se crearon las Juntas de Abastecimiento y Precios para combatir el desabasto provocado por la derecha, de productos básicos y se amplió la participación de los trabajadores en la gestión de empresas públicas, entre otras reformas revolucionarias.

Lo anterior fue parte del sustento de la fiesta en la que el pueblo se movilizaba en defensa de los avances e impulsaba otros.

Pero, la fiesta se interrumpió trágicamente, pronto se transformó en tristeza y desesperación, debido a las acciones de la derecha, aliada a los mandos militares, que cómplices, alentaron un fallido alzamiento militar el 29 de junio de 1973, que fue una especie de ensayo del que vendría.

Finalmente, el 11 de septiembre de 1973, a las 7:40 horas, Allende ingresa al Palacio de la Moneda y, al mediodía, se inicia el bombardeo del palacio presidencial. Allende rechaza reiteradamente la oferta de exilio; combate junto a su guardia y colaboradores hasta el fin, de su vida.

Poco antes, Allende pronunció unas palabras que sabía eran las últimas: “Trabajadores de mi Patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.”

Así terminó la vida de Salvador Allende, murió como vivió luchando, fue, finalmente, un estadista que dio a su pueblo y a los latinoamericanos la certeza de un mundo que, tarde o temprano, habrá de llegar.