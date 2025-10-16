Jueves, octubre 16, 2025
Alivio parcial en Puebla: Logran liberar el paso en 8 comunidades incomunicadas

Yadira Llaven Anzures

En medio de la emergencia por las afectaciones en la Sierra Norte, el Gobierno Federal anunció un avance significativo en el restablecimiento de la comunicación terrestre en Puebla, al pasar de 29 a 21 comunidades incomunicadas, es decir, en las últimas 24 horas se logró abrir el paso a ocho localidades que se encontraban aisladas.

En la “Mañanera del pueblo”, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que eEste progreso es resultado de un esfuerzo coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina y los gobiernos locales, concentrados en despejar los caminos bloqueados por deslaves y derrumbes.

A pesar del avance en la conectividad de ocho localidades, la entidad poblana aún enfrenta serios desafíos.

El funcionario federal confirmó que se mantienen 23 municipios afectados, con 17 considerados prioritarios para la atención inmediata.

De las 51 incidencias registradas en la red vial, 33 caminos continúan cerrados y 14 están abiertos parcialmente. Solo cuatro vías han recuperado su operatividad total en la entidad.

Asimismo, dijo que ña SICT mantiene la atención en la reparación de la infraestructura dañada, con 19 puentes afectados en 11 municipios, estructuras que fueron levantadas o desplazadas por la fuerza de los ríos.

Reconstrucción de puentes cruciales

Esteva Medina destacó los trabajos en dos puntos críticos en la Sierra Norte de Puebla: el Puente Río Pahuatlán (Tlacuilotepec) y el Puente Tlapehuala (Xicotepec y Tlacuilotepec).

En ambos casos, dijo que se trabaja en la habilitación de puentes peatonales y rutas alternas con un periodo de ejecución estimado de 15 días, como medida provisional.

Expuso que la reconstrucción definitiva se planifica bajo estándares de resiliencia más altos, diseñados para resistir futuras lluvias con periodos de retorno de hasta mil años.

También informó que el operativo de emergencia continúa en los frentes de trabajo, centrándose ahora en reabrir los 21 puntos que permanecen incomunicados y dar paso seguro al flujo de ayuda humanitaria y servicios esenciales.

