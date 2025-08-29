Viernes, agosto 29, 2025
“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara

Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán a verse de frente, en una sesión de la Comisión Permanente convocada por el legislador izquierdista para condenar la violencia y analizar el desafuero del representante popular tricolor.

El coordinador del PRI en el Senado Manuel Añorve,  informó que Alejandro Moreno acudirá a dicha reunión en lugar de la senadora priista Carolina Viggiano.

En declaraciones publicadas hoy por La Jornada, Fernández Noroña cuestionó si acaso “Alito” irá al cónclave con la intención de volverlo a agredir.

