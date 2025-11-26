Alistan un plan de movilidad para juntas auxiliares del sur de Puebla, ante el inicio de operaciones de CU2

El gobierno del municipio de Puebla alista un proyecto de Movilidad para crear nuevas conexiones viajes en las juntas auxiliares del sur, principalmente en San Pedro Zacachimalpa.

Así lo adelantó Jesús Sánchez Reliac, director del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), quien puntualizó que la creación de Ciudad Universitaria 2 provoca la necesidad de nuevas vías para trasladarse de este punto a otras zonas de la ciudad, como el Centro Histórico.

En entrevista, recordó que la anterior administración municipal inició la elaboración de un plan de movilidad cuyo objetivo es conectar a todas las juntas auxiliares.

En ese sentido, afirmó que el actual gobierno sí cuenta con el tiempo necesario para concluir el proyecto y ponerlo en marcha.

Recordó que, para ello, desde el año pasado, el IMPLAN inició la elaboración de encuestas y consultas en las 17 juntas auxiliares, para conocer la opinión de los ciudadanos.

Estimó que los resultados de la medición de movilidad estarán listos a mediados del próximo año.