Alistan rodaje de #Rats con el que buscan que Puebla sienta como propia la historia

50 locaciones, 25 actores, 200 extras, además de un equipo profesional y creativo, que trabajarán para hacer el universo de #Rats una realidad, bajo los protocolos de sanidad por el Covid-19. Se trata, expuso el director y guionista Carlos Trujano, de que Puebla “sienta como propia esta historia”, que se quiera ver en ella y que cuando se filme, se sepa por qué ocurre y no se sienta como una invasión, sino que los espectadores sientan son parte del proyecto.

Durante una conferencia de medios, el crew anunció el inicio del rodaje del filme que, en mayo 2021, a través de la Escuela de Cinematografía y Medios Audiovisuales (Cinema), fue ganador de la primera Convocatoria para Producción de óperas primas de escuelas de cine en México, del programa Fomento al Cine Mexicano (Focine) del Instituto Mexicano de Cinematografía.

El ganador de la Diosa de Plata en el Festival Internacional de Cine de Morelia refirió que #Rats es una forma de decir que el cine que se filma en los estados deja ver una parte de la identidad. “Al final se tendrá un cine mexicano que refleje la mayor cantidad de realidades posibles. La lucha que tenemos es hacer lo necesario para que todas las voces puedan contar su historia”.

Acotó que #Rats que es la opera prima de muchos que están participando, pues en su caso es su primer largometraje. Apuntó que la película que ha ido creciendo, en retos, ambiciones y alegrías. Una de ellas, dijo, es contar con Fernando Cuautle, actor nominado al Ariel, con quien se materializa su colaboración.

“Es emocionante darnos cuenta que nos permite sentir que será un rodaje lindo, entrañable y entre amigos”, expuso Trujano acompañado por la productora Claudia San Martín, la actriz Sarahí Sosa y el actor y productor Pedro Giunti.

Como guionista dijo que la escribió en torno a algo propio: su fobia a las ratas a la par de que, como director, se propuso que en su primer largometraje el concepto estaría incluido. “Será el hastag que se crea en la película. Tiene que ver con que tengo fobia a las ratas, me dan asco, brinco, corro, me subo a la silla. Es una confrontación directa a mis miedos, está lleno de eso la película: a lo que no me quiero convertir”, expuso.

Carlos Trujano acotó que con el apoyo del Imcine se suma el de su casa que es Cinema, que se ha involucrado en el filme, lo que permite que pueda funcionar el proyecto.

Adelantó que esta es la historia de un tenor local con talento, que logra reunir lo necesario para aplicar a una audición internacional llamada Futuro de la ópera, pero es asaltado y no atendido por las autoridades, así que con sus amigos llama, desde lo virtual, a la justicia, lo que se convierte en algo mayor y se encuentra con la verdad de lo que significa querer cumplir los sueños. Agregó que se ve reflejado en este filme, pues hay ecos de cosas vividas y experiencias que se transmiten y se comparten.

En ese sentido, Fernando Cuautle mencionó que su primer encuentro con Trujano se dio tiempo atrás en un cortometraje, siendo él un extra del filme. Dijo que ahora, al reencontrarse, son otros con más experiencia y más ganas de seguir creando y haciendo cine. “En las calles que alguna vez pasé siendo niños, ahora vamos a estar filmando y va a ser chingón”, dijo con ánimo.

Explicó que el personaje que encarna en #Rats es un cantante de ópera, y si bien él no canta, ya está en preparación en el modo en que el cantante se mueve que es particular, por la respiración. “Lo estamos comenzando a estudiar, tomo clases de canto, para definir la forma de moverse del personaje. He comenzado a hablar con Carlos sobre el personaje, sobre su lucha por alcanzar lo que queremos y lo que estamos dispuestos a hacer”.

En su turno, la actriz Sarahí Sosa mencionó que al igual que Fernando Cuautle, su primer encuentro con Carlos Trujano también fue como extra. Por tanto, ésta, su primera ópera prima, será una producción poblana, lo que ayuda a descentralizar y a ver el talento reunido en esta clase de proyecto, que demuestran que no solo en la “capital se hacen buenas cosas”. De igual forma, Pedro Giunti, actor y productor asociado, expuso que este es el principio de otros proyectos que se harán de manera conjunta.