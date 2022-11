Alistan 2 funciones de Mi persona favorita para seguir la reflexión sobre la violencia

Para seguir poniendo el dedo en el renglón sobre la violencia y la forma en que es capaz de cruzar y trastornar la vida de cualquier persona, en particular de las mujeres, los miércoles que restan de noviembre -23 y 30- habrá dos funciones especiales de la obra Mi persona favorita.

Montada por la compañía Teatro Escarlata, bajo la dirección de Eduardo Furiatti, la dramaturgia de Roberto Jiménez y las actuaciones de Fabiola Ruiz, Nadia Paz, María Y. Guerrero y Marichuy Jiménez, la historia ayuda a reflexionar que la violencia, sea en el nivel estructural que sea, pasa todo el tiempo, incluso en los círculos en los que cada uno se mueve, como opina su productora Karla Ibarra.

Durante una entrevista, la también actriz señala que en Mi persona favorita deja ver que la violencia no es una moda o un tema de temporadas, sino que es una cuestión permanente y hasta “perversa”.

Se trata, abona Ibarra, de Seguir haciendo conciencia y hacer algo al respecto desde las trincheras que a cada uno corresponden, de inicio como propuesta de teatro y grupo que apuesta por esta temática, pero también al espectador que podrá ver la dimensión de violencia que ejerce en su círculo social o familiar, e incluso a nivel público para pedir que no exista la guerra.

En esta pieza cuyo estreno fue en la Sala Luis Cabrera de Casa de Cultura, en la que dos hermanas que son la persona favorita una de la otra viven en un medio hostil en donde los enfrentamientos, la violencia y la muerte las rondan.

No obstante, viven alentadas por sus propios sueños y por el amor y la amistad fidedigna que hay entre ambas, algo “que es digno de celebrar”, como señala su productora.

En Mi persona favorita, abunda, las hermanas tienen sueños pese a su realidad: la menor sueña –Andy- con ser astronauta, y la mayor –Laura-, aunque carga con el odio de ser la hija de un guerrillero, sueña con sacar a su hermana de ese contexto por el profundo amor que le tiene.

El final no es feliz, cuenta Karla Ibarra sin dar detalles de la pieza. Completa que no obstante, la obra busca hacer conciencia y ponerse en los zapatos de los personajes, a identificarse con las protagonistas quienes viven en la consecuencia de una guerra que no iniciaron, que son estructurales, pero que las terminan atravesando.

Mi persona favorita, luego de una breve temporada en el foro de Puro Drama regresa a la cartelera para apostarse por una opción de reflexión teatral. Lo hará para este miércoles 23 de noviembre y el próximo miércoles 30 del mismo mes a las 20 horas en el Breve Espacio -7 Norte número 8, Centro Histórico de Puebla-, en donde Teatro Escarlata había ofrecido otra función de Noches blancas, un texto de Dostoievski adaptado por la compañía.

La entrada general es de 180 pesos, preventa en 150 pesos o una promoción especial de 250 pesos por dos personas. Los boletos se pueden conseguir en taquilla una hora antes de la función, así como en voyalteatro.com, una plataforma nacional activa en Puebla que promueve los espectáculos teatrales en el país y que busca afianzarse en la ciudad, con pagos en línea y en diversos establecimientos.