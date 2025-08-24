Miles de venezolanos atienden llamado de alistamiento de Maduro ante amenazas de EU

Caracas. El pueblo venezolano respondió ayer de manera “masiva” al llamado del presidente Nicolás Maduro a alistarse en las fuerzas armadas: “Nunca más la bota de imperio alguno mancillará este suelo. No hay aire, mar o tierra a donde no llega la Milicia Nacional Bolivariana. Demos un paso al frente y cuidemos lo que es nuestro”, manifestó el mandatario.

“Como comandante en jefe de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), convoco a la gran jornada de Alistamiento, en las Plazas Bolívar y Unidades Militares cercanas a tu comunidad, sábado 23 y domingo 24 de agosto, vamos a enlistarnos para estar en la primera fila de la defensa de la soberanía y la paz nacional”, escribió el mandatario en su canal de Telegram, acompañando un video con efectivos de la FANB.

Miles de personas —empleados públicos, amas de casa y jubilados— se sumaron a las filas de la milicia para demostrar la “firmeza, organización y resistencia” de la nación ante una eventual invasión estadounidense, bajo la consigna #YoMeAlisto.

“¿Ha prestado servicio anteriormente?”, pregunta una miliciana en uniforme de camuflaje a Óscar Matheus, auditor de 66 años, quien esperó paciente en fila hasta llegar a la mesa plástica del registro. “Estoy acá para cumplir con nuestro país”, indicó a la AFP. “La patria nos hace un llamado, nos necesita el país”, expresó Rosy Paravabith, de 51 años.

Una vez registrados, los voluntarios pasan a una sala donde se proyecta un documental sobre el bloqueo de naciones europeas a las costas venezolanas entre 1902 y 1903, ante la negativa del entonces presidente Cipriano Castro de pagar la deuda externa. El filme de 2017 muestra a campesinos armados, mapas estratégicos y barcos de guerra en la distancia.

La Milicia Bolivariana, cuerpo adscrito a la fuerza armada que integran civiles —y que sus críticos aseguran tiene una alta carga ideológica— habilitó centros de registro en plazas y edificios militares y públicos, incluido el Palacio de Miraflores en Caracas, además del Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del fallecido líder socialista Hugo Chávez (1999–2013).

Aunque no está claro cuántos efectivos tiene actualmente la FANB, en 2020 contaba con unos 343 mil integrantes, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), cifra similar a la de México (341 mil), y solo superada en América Latina por Colombia (428 mil) y Brasil (762 mil).

El ministro de Defensa de Venezuela, general jefe Vladimir Padrino López, destacó la “respuesta patriótica del pueblo ante el intento de Estados Unidos de fabricar mentiras y falsos positivos, antes de una agresión militar”, reportó TelesurTV.

La convocatoria del gobierno se da en medio de la expectativa por el avance de tres buques de guerra con 4 mil soldados de Estados Unidos hacia el Caribe, para combatir el narcotráfico en la región, según señaló el gobierno de Donald Trump.

Aunque no se ha confirmado la fecha de arribo cerca de las costas venezolanas, fuentes estadounidenses informaron que la expectativa de Washington es que lleguen en los próximos días.

