Alista IMACP un programa cultural conmemorativo a la Revolución Mexicana

Memoria y patrimonio histórico de la Revolución Mexicana es el nombre del programa cultural conmemorativo para abordar, desde diversas miradas, el movimiento armado de 1910, cuya génesis fue en Puebla con el levantamiento de los hermanos Serdán, sucedido el 18 de noviembre.

Consulta: En el 114 Aniversario de la Revolución Mexicana, Céspedes llama a dar la batalla por el progreso de Puebla

Organizado por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), el programa se llevará a cabo a partir de este martes 11 y hasta el miércoles 19 de noviembre, en distintos espacios culturales de la capital.

Estos actos, describe el IMACP, buscan rendir homenaje a una de las gestas más importantes de la historia nacional, promoviendo la reflexión sobre el legado histórico, social y cultural de la Revolución Mexicana.

El programa iniciará este martes 11 de noviembre a las 12 horas en la Biblioteca Salvador Cruz Montalvo –que se ubica en el Portal Hidalgo–, con el taller de capacitación Hablando de lugares de memoria, que impartirán los cronistas Juan Pablo Salazar Andreu y Amparo Fernández López.

Luego, el sábado 15 de noviembre a las 17 horas en el Centro Cultural D´Los, que se ubica en la calle 5 Sur número 506, en el Centro Histórico de Puebla, con el concierto La canción revolucionaria, que será interpretado por el trovador Mauro Gaspar.

El día siguiente, el domingo 16 de noviembre a las 13 horas en el Teatro de la Ciudad, se llevará a cabo el espectáculo Crónica y cantares de la Revolución, que ofrecerán Los Chinacos de Puebla, el Conjunto de danzas tradicionales de Puebla y la Banda Sinfónica Municipal.

Mientras que, para el martes 18 de noviembre a las 17 horas, nuevamente en el Centro Cultural D´Los, se realizará la conferencia magistral Repensando la Revolución Mexicana: una visión pragmática, que ofrecerá Raúl Bringas Nostti.

Para cerrar el programa Memoria y patrimonio histórico de la Revolución Mexicana, el miércoles 19 de noviembre a las 16 horas en el patio del Palacio Municipal se llevará a cabo el concierto Canciones que hicieron historia: valses y corridos de la Revolución, que estará a cargo de la Banda Sinfónica Municipal y Opus Dos.

Puedes leer: Adela Velarde Pérez y “Las Adelitas”: mujeres de valentía y determinación durante la Revolución mexicana