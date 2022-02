Alicia, KELSEN Y YO: QUÉ ES EL DERECHO/II

Existen diversos enfoques analíticos en el estudio del derecho que buscan su mejor comprensión como fenómeno social que plantean dilemas teóricos sobre su conocimiento (derecho, escrito con inicial minúscula debe entenderse como sinónimo de legislación). Las teorías más difundidas son aquellas que lo miran con la lupa de la lógica deductiva propia de los asuntos judiciales donde la norma general se aplica a los casos concretos. <<Ciertamente -dice Rolando Tamayo y Salmorán- existen otras instancias que aplican el derecho, sin embargo, me refiero a los jueces, instancias profesionalmente conocedoras de las técnicas de aplicación de las normas jurídicas>>. (Juris Prudentia: More Geométrico. Dogmática, teoría y meta teoría jurídicas, México, Fontamara, 2013, p. 212). Esta actividad de los jueces [actividad jurisdiccional] suele ser denominada ciencia jurídica, y debe distinguirse de la ciencia del derecho pues no son expresiones ni conceptos sinónimos. La ciencia jurídica deriva su nombre de que los jueces sean -como dice Tamayo- instancias profesionalmente conocedoras (hasta aquí llega la ciencia), de las técnicas de aplicación de las normas jurídicas. Las técnicas de aplicación de leyes son, esencialmente, dos: una, el análisis de la letra de la ley, que recibe por nombre dogmática jurídica; y, dos, su interpretación jurídica; ambas técnicas generalmente permeadas por intereses de diversa índole que se juegan en cada sociedad, donde todo conflicto sometido al poder de los jueces lleva una disputa de intereses económicos y la decisión judicial que recaiga sobre el conflicto, siendo obligatoria e imponible (jurídica) beneficiará a una parte contendiente y afectará a otra.

La ciencia jurídica debe distinguirse de la “ciencia del derecho”: <<En la evidente afirmación de que el objeto [de estudio] de la ciencia del derecho es el derecho…Pero la ciencia del derecho sólo puede describir el derecho [p.ej. al plantearle un caso, un abogado sólo dirá lo que dice la ley al respecto; describe el derecho]; no puede, a diferencia del derecho producido [legislado] en normas generales e individuales por la autoridad jurídica, prescribir [imponer] algo. Ningún jurista puede negar la diferencia esencial que se da entre una ley publicada en un diario oficial legislativo y un comentario jurídico científico de esa ley; entre un código penal y un tratado de derecho penal>>. (Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, trad. Roberto J. Vernengo, México, UNAM, 1983, p. 86). Es decir, la llamada ciencia jurídica proviene de la actividad jurisdiccional; la ciencia del derecho proviene de los estudiosos del derecho y produce opinión legal científica (doctrina). La ciencia jurídica trabaja con el derecho tal como está puesto, para imponerlo. La ciencia del derecho se pregunta por qué el derecho es como es, dice lo que dice, y por qué no es de otro modo, o dice otras cosas; para describirlo y cuestionarlo. Sin embargo, hace falta lo más importante: su comprensión integral.

La comprensión integral del derecho no puede evadir el estudio del movimiento de sus contenidos normativos, ni la esencial y definitoria dinámica de éstos en las diversas fases de creación, modificación, aplicación, interpretación y anulación de las normas, atendiendo al criterio de la vigencia; puesto que se trata de decisiones humanas que configuran el derecho, históricamente, como orden jurídico nacional. ¿Qué quiere decir “movimiento de los contenidos normativos” del derecho? Que las leyes varían de contenido casi con la frecuencia del cambio de los gobiernos que, de acuerdo a su proyecto político, modifican o anulan los contenidos de las leyes -incluyendo la Constitución- o crean otras nuevas. Los innumerables cambios a la Constitución de 1917 habidos hasta la fecha, reflejan ese movimiento. Otro ejemplo: El gobierno del presidente Felipe Calderón reformó la Ley Federal del Trabajo de 1980 en lo relativo al pago de salarios caídos por despido injustificado. Esa ley establecía que los salarios caídos se pagarían desde la fecha del despido del trabajador y hasta que se cumpliera el laudo que condenaba a su pago; con la reforma, se redujo ese pago a un año con independencia de la duración del juicio laboral. También, introdujo en la ley laboral el outsourcing que antes no existía. Esas modificaciones entraron en vigor el 30 de noviembre de 2012 para aplicarse desde el 1 de diciembre siguiente. Con tales cambios, sigue siendo la Ley Federal del Trabajo vigente. Es decir, esa ley antes tenía un contenido, ahora tiene otro; antes decía unas cosas, ahora dice otras. Este es el movimiento de los contenidos normativos del derecho observables en la constitución y en las leyes que, con un contenido u otro, siguen siendo el derecho vigente. Que la autoridad cambie el contenido de las leyes, para que digan y obliguen a lo que antes no decían ni obligaban, son las decisiones humanas que configuran el derecho.

¿Qué es la vigencia de la ley? <<…definimos el orden jurídico vigente como el conjunto de reglas imperativo-atributivas [leyes] que en una época [tiempo] y un lugar [país, estado, municipio] determinados el poder público considera obligatorias. De la anterior definición se infiere que el vigente es el derecho del Estado>>. (Eduardo García Maynez, Introducción al estudio del derecho, 8ª ed., México, Porrúa, 1958, p. 97). La vigencia de las leyes es condición ineludible para que sean aplicadas y obedecidas, voluntariamente o mediante coacción, para hacer posible el derecho como es. La vigencia de las leyes es una declaración del poder público [autoridad ejecutiva] que no constituye obstáculo alguno para crear nuevas, modificar las existentes o anularlas mediante otra declaración en cada sentido: <<El fundamento del derecho radica en el poder>>. Que las leyes digan una cosa u otra dependerá de la correlación de poder existente entre el gobierno establecido, las fuerzas de oposición política, y los intereses económicos y políticos creados, en circunstancias políticas y sociales determinadas.

Otras teorías trasplantan fórmulas y modelos de lógica matemática a la teorización del derecho para darle “cientificidad” pero se siguen construyendo sobre los dos presupuestos básicos del derecho: 1) Hermeticidad: <<Se trata de una creencia antigua que Peter Stein describe así: “Los juristas conciben el derecho como un todo completo y consistente. Cicerón y sus contemporáneos daban por sentado que el derecho consistía en un cuerpo coherente y acabado. En el derecho -pensaban- se encuentran todas las respuestas. Basta sólo que los juristas, el foro y los jueces, dotados de jurisprudentia, las obtengan y formulen>>. (Tamayo y Salmorán, Rolando, op. cit., p. 80); y, 2) Principio de ignorancia:

Es sabido que uno de los más firmes sostenes de las sociedades civilizadas viene siendo, desde hace más de dos mil años, una presunción jure et de jure [que no admite prueba en contrario] que constituye un verdadero escarnio y la más grande tiranía que se haya ejercido jamás en la historia: esa base, ese cimiento de las sociedades humanas es el que se encierra en estos dos conocidos aforismos, heredados de los antiguos romanistas: 1.° A nadie le es permitido ignorar las leyes: 2° En consecuencia, se presume que todo el mundo las conoce; por lo cual, aunque resulte que uno las ignoraba, le obligan lo mismo que si las hubiese conocido. Esta presunción se mantiene a sabiendas de que es contraria a la realidad de las cosas; a sabiendas de que es una ficción, a sabiendas de que es una falsedad, a sabiendas: Primero, de que nadie conoce todo el derecho, de que sólo una insignificante minoría de hombres sabe una parte, y no grande, de las leyes vigentes en un momento dado; Segundo, de que es imposible que la mayoría, y aun esa minoría misma, las conozca todas; y Tercero, de que la presunción conforme a la verdad de los hechos, conforme, por tanto, a la razón, a la justicia y a la lógica, sería cabalmente a la inversa, que nadie conoce las leyes como no se pruebe lo contrario. No faltan escritores que reconocen lo falso y convencional de aquella presunción, desmentida a cada paso por la realidad; pero piensan, como Ambrosoli, como nuestro Vicente y Caravantes, que una tal ficción es absolutamente necesaria para la conservación del orden social. Por manera que el orden social, en las naciones modernas, no puede asentarse sobre la verdad; necesita de una abstracción, necesita de un artificio gigante, monstruoso, que condena a los hombres a caminar a ciegas por el mundo; que los condena a regir su vida por criterios que les son y que fatalmente han de serles ignorados. (Costa, Joaquín, El problema de la ignorancia del derecho…, Barcelona, CALPE Sucesores de Manuel Soler Editores, [¿1925?], “Manuales Gallach, t. 12, pp. 5-6).

Predominantemente es la ciencia jurídica la que se basa en tales máximas bajo la premisa de que <<tal ficción es absolutamente necesaria para la conservación del orden social>>. (Los encorchetados explicativos son míos).

