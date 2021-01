Si insisten en postular a José Chedraui; no habrá alianza PRI-PAN-PRD en la capital: Roxana Luna

La presidente del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo, aclaró al PRI y al PAN que el sol azteca no aceptará otro candidato a la alcaldía de Puebla que no sea el ex edil Eduardo Rivera Pérez, por lo que de insistir en la postulación de José Chedraui Budib, el PRD buscará impulsar a Rivera a través de una alianza distinta.

En entrevista con La Jornada de Oriente, explicó que el objetivo de la coalición Va por México, que ya se concretó a nivel nacional, es competir por los cargos de elección popular con los mejores abanderados y todos los estudios de opinión apuntan a Rivera.

“No podemos estar desgastando a perfiles competitivos en un asunto meramente personal que lo único que hace es generar dudas en la ciudadanía, por eso es importante que Eduardo sepa que en el PRD tiene las puertas abiertas”, manifestó.



De no concretarse la postulación del ex munícipe a través de Va por México, dijo que el sol azteca buscaría robustecer esa candidatura, convocando a los partidos locales Compromiso por Puebla (CPP) y Pacto Social de Integración (PSI) a formar un frente en torno a ese liderazgo.

En ese contexto, hizo un llamado al PRI y al PAN a “ser sensibles a la unidad”, al alertar que la fractura de la coalición dividiría el voto de los partidos de oposición en los comicios del 6 de junio.