Algunos retos de la 4T

Aún sin superar del todo la crisis de 2008, el capitalismo parece entrar a una nueva fase recesiva. La acumulación de capital se ha estancado debido a la sobreproducción de valor que no se realiza. Ante esta situación, la lucha entre las burguesías del mundo se agudiza y se agrupan alrededor de estrategias diferentes para enfrentar su propia crisis.

En el mundo, ha surgido una corriente económica opuesta al libre comercio, lo cual sugiere una revisión de los fundamentos del neoliberalismo y la aparición de un nuevo paradigma que fortalezca las relaciones de explotación y dominación del capital sobre el trabajo.

Desde hace prácticamente medio siglo, el capitalismo inició su tendencia a la apertura comercial y financiera. Sin embargo, con la elección de Donald Trump y del Brexit, una parte de la burguesía se agrupó para enfrentar la apertura económica. Esta contradicción interburguesa, se expresó en la Primera Guerra Comercial Mundial, impulsada por la política proteccionista de Trump. Esta guerra alentó el fortalecimiento de partidos supremacistas y francamente fascistas, que pretenden llegar al poder con un discurso contrario al libre comercio. Al mismo tiempo, se agudizó la crisis que tiene a Alemania en recesión técnica y a China con menores tasas crecimiento. Incluso, algunos analistas pronostican que la economía mundial podría caer en recesión el año próximo.

A esta situación internacional el país no es inmune y surgen diversos retos que es preciso enfrentar para elevar los niveles de bienestar en el país. Entre otros, los retos que destacan, además de alejarse del FMI, salir del estancamiento y lograr el crecimiento del PIB, pues sin tasas altas y sostenidas de crecimiento no es viable la política social de la 4T. Si este año, como dice Hacienda, el crecimiento alcanza 0.9 por ciento, es posible que en 2020 se logre crecer 2 por ciento a condición de elevar la inversión total a 24 por ciento del PIB, impulsando el gasto público y logrando que la iniciativa privada deje la retórica y su boicot legal y aumente su inversión, para lo cual es indispensable que el Banco de México baje la tasa de interés a fin de facilitar el acceso al crédito; se requiere, también, fortalecer el mercado interno manteniendo el control de la inflación y creando más empleos formales con prestaciones y estabilidad laboral. El combate a la pobreza, sobre todo la ocasionada por los bajos salarios, debe ser frontal para que la política social no se vuelva una acción asistencialista, sino de ofrezca mayores oportunidades de empleo bien remunerado. La competitividad del país no puede sustentarse en la miseria de los trabajadores. Finalmente, es indispensable detener el endeudamiento público e instrumentar acciones que fortalezcan al sector exportador evitando que esa fortaleza dependa de la firma del T–MEC o de las amenazas de Trump.

Pero nada tendría sentido, si no se amplían los espacios democráticos hasta lograr la participación de la población en las decisiones sobre el rumbo del país.

Pd. ¿Por qué la Coparmex defiende a quienes se benefician con facturas falsas?