Algunos elementos para considerar en la próxima reforma al Sistema de Pensiones

Hay muchos problemas relacionados a los fondos de pensión, entre otros están, que:

a.- La gran mayoría de los trabajadores no son sujetos a fondos de pensión. 56% de la población ocupada está en la economía informal. No tiene salario asegurado, ni prestaciones laborales, ni cotiza al sistema de ahorro para el retiro. No hay políticas que incrementen el empleo formal, que reduzca la informalidad para que haya mayor número de trabajadores sujetos a pensiones.

b.- No está garantizada la estabilidad del empleo, por lo que es difícil cumplir con las semanas de cotización establecidas. Los trabajadores formales que son 44% del total de la población ocupada, necesitaban cotizar durante 1500 semanas para lograr tener la jubilación y bajo el sistema de cuentas individuales que administran las Administradoras de Fondo para el Retiro (Afore) a lo mucho las jubilaciones equivalen a 25 y/o 30% de su último salario, siempre que completasen las 1500 semanas. Ante los problemas de desempleo y subempleo, muchos trabajadores no lograban completar las 1500 semanas de cotización para la jubilación. Ello llevó a que se realizara una reforma al Sistema de Pensiones en 2020 y se redujeron las semanas de cotización a 1000 para ser sujeto a la jubilación. Se estableció un esquema escalonado. Se establecieron 750 semanas para los que se jubilaran en 2021 y se irán incrementando 25 semanas cada año hasta llegar a las 1000 para los que se comiencen a jubilar a partir de 2031. El problema de esas reformas es que no van acompañadas de una política económica que garantice la permanencia del empleo para que se cumplan las semanas de cotización.

c.- Hay gran diversidad de montos de jubilación, donde los favorecidos son los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, de las instituciones monetarias y financieras del gobierno, de Pemex y la CFE, de ciertas universidades públicas que tienen jubilación dinámica, lo cual afecta las finanzas de dichas empresas e instituciones y las del gobierno federal. Las altas jubilaciones de Pemex y la CFE han venido descapitalizando y sobre endeudando a dichas empresas. En 2022 el monto canalizado a las pensiones de la CFE fueron 48 mil 831 millones de pesos y la inversión que realizó la empresa en dicho año fue de 47 mil 573 millones de pesos. Es decir, lo que se invierte es menos de lo que se canaliza a las jubilaciones. En el caso de Pemex en 2022, se canalizaron 69 mil 376 millones de pesos a pensiones y 382 mil 236 millones de pesos a inversión, por la política gubernamental de impulsar la producción petrolera. La relación que guarda el pasivo laboral respecto al capital de la CFE en 2021 fue de 52.79% y en 2022 fue de 67.67%, incremento que se explica por la revisión sindical de dicho año que bajó la edad de jubilación y aumentó las prestaciones a los trabajadores. En el caso de Pemex, la relación del pasivo laboral respecto a capital en 2021 fue de 63.78% y para 2022 pasó a ser 73.90%, aunque hay que aclarar que el patrimonio de Pemex es negativo dado su alto nivel de endeudamiento.

Hay casta dorada de jubilados en Pemex y la CFE. 3.5% de los jubilados de dichas empresas recibe entre 60 mil y 200 mil pesos mensuales. En 2020 el gasto promedio por pensionado de la CFE al año fueron 803,115 pesos, equivalente a 66 mil 926 pesos mensuales. (Datos de los Reportes Financieros Anuales de Pemex y la CFE, como del Presupuesto de Egresos de la Federación)

d.- Las Afore obtienen altas ganancias y los recursos que manejan no se canalizan a impulsar la producción y el empleo nacional, recursos significativos van a los mercados de capitales externo e interno. Cabe señalar que en noviembre de 2018 se presentó una Iniciativa de Ley en la Cámara de Diputados que planteaba que las Afore desaparecieran y que fuera una institución gubernamental que manejara dichos recursos. Que los fondos de pensión no deberían invertirse en el mercado de capitales interno y externo, sino que son recursos de los trabajadores y que deben invertirse a favor del sector productivo y del empleo formal, para así favorecer a un mayor número de trabajadores y contar con más recursos para aumentar los montos de jubilación. En dicha Iniciativa se planteó que debería ponerse un tope a las jubilaciones, para así desparecer las jubilaciones estratosféricas que una casta divina de jubilados recibe en el país. El problema es que dicha Iniciativa no pasó a comisiones pues Morena la frenó. En España existe un tope a las jubilaciones. Antes de la pandemia dicho tope era de 2 mil euros mensuales. Igual política debe establecerse en el país. Perfectamente se podría poner un tope a las jubilaciones de 50 mil pesos mensuales, lo que aliviaría las finanzas públicas y las inversiones en Pemex y la CFE y del gobierno.