Atacan a balazos a Alfredo Jiménez, exedil de Zacachimalpa; está estable

Durante la madrugada de este domingo, Alfredo Jiménez, médico de profesión y expresidente auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, en la capital poblana, fue atacado a balazos por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta cuando circulaba sobre la carretera a San Baltazar Tetela.

El exedil fue trasladado de emergencia al Hospital General del Sur, donde su estado de salud se reporta estable. De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes lo interceptaron cuando conducía su vehículo Chevrolet Onix y abrieron fuego en su contra.

Los agresores viajaban en una motocicleta de color verde y dispararon de manera directa contra Jiménez, quien también compitió por la reelección de la presidencia auxiliar a principios de 2025.

Tras la agresión, los sujetos huyeron y hasta el momento no se reporta su detención. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer si se trató de un ataque directo o de un intento de asalto.

Cabe recordar que el pasado 15 de enero fue asesinado Juan Manuel Zenteno Jiménez, conocido como “Chon”, jardinero de oficio y uno de los aspirantes mejor posicionados para la presidencia auxiliar de Zacachimalpa en los comicios del 26 de enero.

Zenteno fue atacado por varios hombres cuando viajaba en automóvil junto con su esposa, cerca de las canchas de la junta auxiliar.

De acuerdo con las líneas de investigación, la agresión en su contra habría sido directa y se relacionaría con su intención de combatir a los grupos criminales que operan en la comunidad, donde los habitantes han denunciado asaltos, robos, ejecuciones y extorsiones, a pesar de que la población apenas supera los cuatro mil 700 habitantes.

Hasta la fecha, hay tres personas detenidas por el homicidio de Juan Manuel Zenteno, quien, pese a haber sido ejecutado, obtuvo el triunfo en las elecciones del 26 de enero para la junta auxiliar de Zacachimalpa.