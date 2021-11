Alertan sobre fraude en la renta de espacios en la vía pública para fin de año en Atlixco

Atlixco. Entre 10 y 40 mil pesos piden líderes y dueños de viviendas en el centro de la ciudad para obtener un espacio o puesto comercial en los alrededores del bulevar Ferrocarriles y en la periferia del zócalo durante un evento navideño aún no anunciado por las autoridades locales. “Es la mejor muestra de un fraude en ciernes porque nada es seguro y claro por el momento”, remató Luis Bonola Valdés, exvocero e integrante del ya desaparecido Comité de la Villa Iluminada.

Dijo previo a la llegada de la temporada turística y económica más importante de Atlixco, la de navidad, un grupo de personas decidieron llamarlo por un par de razones: “Unos con el fin de preguntar dónde o con quien es posible conseguir un puesto sobre la ruta de kilómetro y medio del evento conocido como Villa Iluminada. Y están dispuestos a pagar casi cualquier cantidad por tratarse de un verdadero negocio”.

La mayoría de estos, recordó, son personas de otros municipios de Puebla e incluso de variadas entidades del país como Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, del estado de México y de la propia Ciudad de México. “Llevan muchos años trabajando aquí y conocen perfectamente de las ganancias durante los 45 días del evento. Incluso son acusados de acaparar el 80 por ciento de las áreas”, recalcó.

Y dos, explicó, para denunciar la especulación de seudo líderes locales y la solicitud de dueños de casas con patios a la calle quienes ya exigen de 10 a 40 mil pesos para apartar y garantizar un lugar. “Y la amenaza es clara porque en caso de no aportarlos aparentemente juegan con entregarlos a otros sí interesados. Eso no es posible por ser a todas luces un fraude, sobre todo tomando en cuenta algo importante: la autoridad local no anuncia hasta el momento nada para esta temporada y para esos espacios”, acotó.

Bonola, con experiencia en el teje y maneje de la entrega y negociación de espacios en la calle de la ex Villa Iluminada durante casi un lustro, recomendó a los involucrados “esperar unos días más o de plano aguantarse hasta saber si habrá o no fiesta navideña como antes. En caso contrario, y quiero dejarlo claro, es un fraude tal y como ocurrió el año pasado con una convocatoria con esas características en un lote del norte de la mancha urbana. No hubo puestos y menos el regreso de los 3 o 5 mil pagados ofrecidos como enganche”.

Durante los primeros días del mandato, la presidente municipal Ariadna Ayala Camarillo dejó en claro el formato original de la famosa Villa Iluminada prácticamente desaparecería para dar paso una nueva fórmula de iluminación y de convocar a los visitantes de mediados de noviembre a principios de enero en esas áreas. Aunque hasta hoy no existen detalles sobre la nueva propuesta la cual sí se realizará. Antes de la pandemia, la Villa lograba atraer en mes y medio cerca de 900 mil turistas dejando una derrama económica de más de 50 millones de pesos, según las cifras oficiales.