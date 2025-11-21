Alertan sobre cobros clandestinos en el penal de Tepexi, presuntamente tolerados por autoridades penitenciaria

Fuentes conocedoras de lo que ocurre dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de Rodríguez señalaron que en las últimas semanas se habrían intensificado diversas prácticas presuntamente irregulares que estarían involucrando a personal directivo, de supervisión y a algunas personas privadas de la libertad.

De acuerdo con estas versiones, el policía custodio asignado a Supervisión Penitenciaria, Esteban N., alias “Chuta”, identificado por internos como el supuesto “nuevo Tauro” de los centros penitenciarios, sería quien avisaría anticipadamente a los internos sobre la llegada de operativos.

A cambio de esta información, siempre según dichas fuentes, se cobrarían entre 3 mil y 5 mil pesos, dependiendo del perfil de la persona privada de la libertad y de los privilegios o sustancias presuntamente en juego.

Todo ello, apuntan las mismas voces, ocurriría bajo la vigilancia del director del penal, Andrés Bravo, funcionario cuya trayectoria en la Ciudad de México ha sido señalada en diversos medios y documentos oficiales por presuntos vínculos irregulares, aunque esta información no ha sido confirmada por autoridad judicial alguna.

Las fuentes consultadas añadieron que, desde el área de Criminología, se estarían justificando supuestos cambios de ubicación de ciertas personas privadas de libertad que se encuentran en las COC (Celdas de Observación y Castigo).

Según la información recopilada, estos traslados hacia otras zonas del penal se estarían cobrando de manera irregular, por montos que irían entre 5 mil y 10 mil pesos. La cantidad dependería de la situación económica del interno o del nivel de peligrosidad que se le asigne.

Otra práctica señalada tendría como protagonista al coordinador de Seguridad, Jonathan N., quien presuntamente ingresaría por las mañanas al penal para realizar cuentas relacionadas con los cobros de la visita íntima.

Dichos cobros, de acuerdo con las fuentes, se gestionarían conjuntamente con Reveriano N., alias “El R15”, ex presidente municipal de Coxquihui, a quien se le identifica como supuesto líder de “los Pelones” en la región del Totonacapan, en Veracruz.

Finalmente, familiares y personas internas consultadas refirieron que otro negocio operaría bajo la tutela del director del penal y la participación de Ernesto N., alias “El Orea”, preso desde marzo de 2023. Este último habría consolidado, según la versión extraoficial, la venta de alcohol y otros excesos al interior del centro, aprovechando presuntas relaciones con personal penitenciario.

Cabe recordar que los mismos testimonios informaron ayer que Ernesto N., alias “El Orea”, habría instaurado un presunto autogobierno dentro del penal de Tepexi tras su traslado desde el penal de San Miguel, ocurrido el 18 de agosto.

Personas internas y familiares indicaron que la influencia del interno habría crecido al grado de controlar presuntos negocios como la renta de teléfonos móviles y posibles actos de extorsión, prácticas que habrían sido toleradas, siempre según estas fuentes, por el director Andrés Bravo.

Cabe recordar que a Ernesto N. se le han atribuido previamente actos de violencia contra otros internos en San Miguel, así como supuestos vínculos con grupos delictivos como el CJNG.

