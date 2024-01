Alertan en Acatlán sobre circulación de billetes falsos con denominación de 200 y 500 pesos

Choferes y comerciantes de Acatlán de Osorio alertaron la circulación en ese municipio de Puebla de billetes falsos en denominaciones de 200 y 500 pesos, por lo que piden la intervención de las autoridades.

En particular, el grupo de taxistas K8 de Acatlán de Osorio publicó en facebook fotografías y el video de un operador dando testimonio de cómo recibió un ejemplar del papel moneda apócrifo.

En su testimonio, el conductor afirma que las personas que intentaron pagarle su servicio con el billete falso, cuando él se dio cuenta de la treta, los jóvenes huyeron.

“Andamos trabajando en el taxi, este billete falso hace unos minutos intentaron meterlo, pues cambiármelo. ¿Ven la diferencia?, este es el real, el billete real, y este es el falso. ¿Díganme ustedes se ve la diferencia o no? Pero tratan como de apresurarte a darles el cambio para que no te percates de que es un billete falso”.

El denunciante añadió. En el documento dado a conocer el pasado sábado: “Hace unos días hice una publicación para que tuvieran cuidado, porque estaban metiendo billetes falsos nuevamente. Y vean, hoy justamente empezando a trabajar me dan este billete, es más falso que el amor de tu ex. No sé si alcanzan a percibir. Compartan, compartan vi que están ahí en las emprendedoras, en el centro, en el atrio. Tengan mucho cuidado, no vaya a ser la de malas que quieran meterles billetes falsos otra vez. Bueno, de hecho, ya están circulando, porque intentaron ahorita darme un billete falso, pero rápido me percaté de eso y los chavos corrieron, eh, no se quedan, saben lo que están haciendo”.

En el grupo Acatlán Aleta dio a conocer lo siguiente:

“Se ha reportado un aumento significativo en la circulación de billetes falsos de 200 y 500 pesos en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, alertando tanto a las autoridades locales como a la población.

“Según informes de comerciantes y ciudadanos, estos billetes falsificados han sido detectados en diversas transacciones comerciales, generando preocupación entre los residentes y negocios de la zona. Las autoridades locales han iniciado investigaciones para identificar el origen de estos billetes falsos y están trabajando estrechamente con la policía y las instituciones financieras para combatir este problema.

“Se ha instado a los ciudadanos a estar alerta y verificar la autenticidad de los billetes al realizar transacciones. Las características de seguridad, como la textura, los elementos en relieve y las marcas de agua, deben ser cuidadosamente revisadas. Las autoridades también han recomendado a los negocios implementar detectores de billetes falsos para prevenir la aceptación de estos”.