Alerta SMT a evitar gestores ilegales para trámites de licencias por riesgo de robo de identidad

La secretaria de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla, Silvia Tanús Osorio, alertó a la ciudadanía a no utilizar gestores o terceros para la realización de trámites de licencias de conducir y otros permisos, debido al riesgo de robo y mal uso de la identidad.

La declaración se produjo durante un encuentro con medios de comunicación en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, donde la funcionaria destacó que la SMT ha identificado y denunciado diversas gestorías que operan de manera irregular en varios puntos del estado.

Silvia Tanús Osorio fue enfática al señalar los peligros de recurrir a servicios de gestoría no autorizados.

“Yo sí quiero invitar a que por favor no hagan uso de este servicio, porque ha habido robos de identidades, ha habido mal uso de los datos personales que ellos proporcionan, porque [a los ciudadanos] les hacen firmar un papel en blanco”, exhortó.

En entrevista, señaló directamente las intenciones de estas gestorías, pues obligan a los usuarios a firmar documentos, por lo que cuestionó: “¿Qué van a hacer con tu firma?”.

Además, confirmó que los operativos de gestoría ilegal no se limitan a la capital, sino que se presentan en “todos lados” del estado.

Acciones legales

Silvia Tanús afirmó que la SMT ha levantado “diversas denuncias” ante la Fiscalía del Estado contra estos establecimientos de gestoría ilegal.

Hasta el momento, reveló que se han presentado cerca de tres o cuatro denuncias que ya se encuentran en proceso de investigación por parte de la Fiscalía.

En respuesta a preguntas sobre los costos de los trámites, Tanús Osorio aclaró que el precio de las licencias no ha sufrido un aumento real, más allá del ajuste por inflación.

“Sigue costando lo mismo y solamente tiene el incremento que tuvieron todas las cosas respecto a la inflación, de 45, 60 pesos. Pero siguen costando lo mismo que este año”, aclaró.

Respecto al examen para la licencia de conducir, que utiliza un simulador digital, la secretaria destacó que es un requisito “rigurosamente obligatorio” para obtener un nuevo permiso o reposición, “así lo dice la ley”.

Mencionó que el examen ahora incluye una parte de conocimientos y una parte práctica.

En el caso de las licencias permanentes emitidas en administraciones anteriores y que se extravíen, informó que la dependencia realiza la reposición por derechos adquiridos, siempre y cuando el ciudadano presente su acta levantada ante el Ministerio Público y apruebe el respectivo examen.

Finalmente, la titular de Movilidad señaló que el examen está siendo benéfico, pues garantiza que los conductores por lo menos sepan que “cuando hay un alto se tiene que parar y que no tiene que atropellar a los ciclistas”.

