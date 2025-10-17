Emite alerta Protección Civil a alcaldes por fuertes lluvias en Puebla

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Desastres, emitió este viernes una alerta meteorológica dirigida a presidentes municipales ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes que afectarán a la entidad durante el próximo fin de semana y hasta el lunes.
El oficio, con fecha 17 de octubre, señala que las precipitaciones se presentarán principalmente en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra y el Valle Serdán, producto de una vaguada exterior de baja presión y el ingreso de humedad.
El pronóstico alerta que este sábado 18 de octubre habrá lluvias muy fuertes, con acumulados de 35 a 50 mm en la Sierra Negra, Valle Serdán, Mixteca y Angelópolis.
Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.
Para el domingo 19 de octubre, las continuarán lluvias muy fuertes con acumulados de 30 a 50 mm en las Sierras Norte, Nororiental y Negra.
Mientras que el lunes 20 de octubre, se esperan lluvias fuertes con acumulados de 25 a 35 mm en la Sierra Negra.
Destacó que en todas las regiones afectadas se mantiene la probabilidad de caída de granizo en forma moderada, así como fuertes rachas de viento con componente noreste.
Protección Civil ha instado a los ayuntamientos a informar a la población y reforzar las medidas preventivas, enfatizando que no se ha emitido orden de suspensión de clases.
La Coordinación enfatizó que es fundamental la prevención y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y solicitó a los poblanos mantenerse permanentemente informados en los medios oficiales.