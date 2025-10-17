Emite alerta Protección Civil a alcaldes por fuertes lluvias en Puebla

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión de Desastres, emitió este viernes una alerta meteorológica dirigida a presidentes municipales ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes que afectarán a la entidad durante el próximo fin de semana y hasta el lunes.

​El oficio, con fecha 17 de octubre, señala que las precipitaciones se presentarán principalmente en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Sierra Negra y el Valle Serdán, producto de una vaguada exterior de baja presión y el ingreso de humedad.

El pronóstico alerta que este sábado 18 de octubre habrá lluvias muy fuertes, con acumulados de 35 a 50 mm en la Sierra Negra, Valle Serdán, Mixteca y Angelópolis.

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

​Para el domingo 19 de octubre, las continuarán lluvias muy fuertes con acumulados de 30 a 50 mm en las Sierras Norte, Nororiental y Negra.

​Mientras que el lunes 20 de octubre, se esperan lluvias fuertes con acumulados de 25 a 35 mm en la Sierra Negra.

​Destacó que en todas las regiones afectadas se mantiene la probabilidad de caída de granizo en forma moderada, así como fuertes rachas de viento con componente noreste.

​Protección Civil ha instado a los ayuntamientos a informar a la población y reforzar las medidas preventivas, enfatizando que no se ha emitido orden de suspensión de clases.

​La Coordinación enfatizó que es fundamental la prevención y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y solicitó a los poblanos mantenerse permanentemente informados en los medios oficiales.