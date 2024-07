Alerta la Policía Cibernética sobre asaltos por citas a través de apps

La Policía Cibernética de Puebla alertó sobre asaltos que se cometen a personas que pactan citas a través de aplicaciones electrónicas, ya que representan el riesgo desde un asalto hasta la pérdida de la vida.

Jesús Alfredo Páez San Martín jefe del departamento de Atención y Prevención Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señaló que, a la fecha, la dependencia no ha recibido alguna denuncia por ese tipo de hechos, sin embargo, comentó que esto no implica que no haya casos, sino que, en ocasiones, no se denuncian por pena.

Explicó para La Jornada de Oriente que Puebla no es ajena a la modalidad de delitos que se cometen a través de la concertación de citas, principalmente con el fin de buscar pareja, mediante aplicaciones electrónicas.

Detalló que el esquema consiste en que delincuentes utilizan fotografías de personas extremadamente bien parecidos para llamar la atención de los usuarios, posteriormente, en el diálogo con ellos buscan algún tema de afinidad para finalmente plantearles salir a algún sitio con el fin de cometer algún delito.

Por ello, indicó que es de suma relevancia que los usuarios validen la identidad de la persona con la que escriben, además, que, si se concreta una cita, esta se realice en un lugar público, visible, por ejemplo, en alguna plaza comercial.

El funcionario también explicó que cuando se esté en una cita de ese tipo, las personas no consuman ningún alimento que no esté sellado o que les haya sido ofrecido por quien los contactó para concretar un encuentro.

Otra relevante recomendación consiste en informar a algún familiar o amigo el sitio en donde la cita se llevará a cabo, así como su ubicación, de preferencia en tiempo real.

En cuanto al uso de aplicaciones de citas, señaló que se debe revisar de manera exhaustiva los términos y condiciones de las mismas ya que algunas solicitan permiso para ingresar a la galería de fotografías de los teléfonos celulares así como a los contactos, lo que podría ser potencialmente riesgoso pues podrían robar información.

En ese sentido, Páez San Martín indicó que es necesario que las aplicaciones se descarguen directamente de sitios oficiales como la appstore o la playstore, ya que hacerlo de otras plataformas también genera un riesgo.

Es necesario recordar que este fin de semana se suscitó el fallecimiento de Fernando Ortega Arenas, integrante de la comunidad lésbico-gay, enfermero de profesión y creador de contenido digital, quién fue hallado sin vida en el interior de un hotel localizado en el bulevar Forjadores, después de ser reportado como desaparecido.

El hombre fue encontrado sin rastros de violencia, sin embargo, ingresó al establecimiento conjuntamente con otro varón que, contactó a través de una aplicación de citas, y quién abandonó a Ortega, conocido como “DimeYao” en el sitio, por lo que se convirtió en sospechoso de un posible crimen.