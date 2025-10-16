Alerta en Puebla: Pronostican lluvias hoy y mañana por fenómenos meteorológicos

El estado de Puebla se encuentra bajo alerta ante el pronóstico de lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm) en sus regiones norte y este para la noche de hoy y la madrugada del jueves.

Así lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

​La zona norte y este de Puebla es la más vulnerable, con la previsión de precipitaciones que superan el umbral de los 250 milímetros.

Estas lluvias se catalogan como las de mayor intensidad a nivel nacional, al mismo nivel que las pronosticadas para el este de San Luis Potosí, el noreste de Hidalgo y el norte y centro de Veracruz.

Lluvias torrenciales para este jueves

​La situación crítica se mantendrá mañana jueves, con el pronóstico de lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 mm) que afectarán de nuevo las regiones norte y este del estado.

​Las precipitaciones de esta magnitud podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y la posible caída de granizo.

La Conagua advirtió que la intensidad de estas lluvias es suficiente para generar deslaves, el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado.

​Se hace un llamado urgente a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, y a seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para salvaguardar la vida y el patrimonio.

​Estas condiciones adversas son producto de la influencia de diversos fenómenos: Dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico (una al sur de Oaxaca y otra frente a las costas de Veracruz).

Además, del ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.