Miércoles, octubre 15, 2025
NoticiasEstado

Alerta en Puebla: Pronostican lluvias hoy y mañana por fenómenos meteorológicos

Alerta en Puebla: Pronostican lluvias hoy y mañana por fenómenos meteorológicos
Yadira Llaven Anzures

El estado de Puebla se encuentra bajo alerta ante el pronóstico de lluvias puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm) en sus regiones norte y este para la noche de hoy y la madrugada del jueves.

Así lo informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La zona norte y este de Puebla es la más vulnerable, con la previsión de precipitaciones que superan el umbral de los 250 milímetros.

Estas lluvias se catalogan como las de mayor intensidad a nivel nacional, al mismo nivel que las pronosticadas para el este de San Luis Potosí, el noreste de Hidalgo y el norte y centro de Veracruz.

Lluvias torrenciales para este jueves

​La situación crítica se mantendrá mañana jueves, con el pronóstico de lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 mm) que afectarán de nuevo las regiones norte y este del estado.

​Las precipitaciones de esta magnitud podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y la posible caída de granizo.

La Conagua advirtió que la intensidad de estas lluvias es suficiente para generar deslaves, el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas del estado.

Se hace un llamado urgente a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, y a seguir estrictamente las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para salvaguardar la vida y el patrimonio.

​Estas condiciones adversas son producto de la influencia de diversos fenómenos: Dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico (una al sur de Oaxaca y otra frente a las costas de Veracruz).

Además, del ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Temas

Más noticias

Nacional

Determina SCJN que jueces no podrán reducir condenas de sentenciados por feminicidio

La Jornada -
Iván Evair Saldaña Ciudad de México. Ningún juez del país podrá reducir la condena de una persona sentenciada por feminicidio alegando su derecho a la...
Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:39

Permanecen incomunicados Pahuatlán y Tlacuilotepec

Yadira Llaven Anzures -
Los municipios de Pahuatlán y Tlacuilotepec permanecen incomunicados, seis días después de las lluvias y deslaves en la Sierra Norte de Puebla, informó este miércoles el subsecretario José Miguel...
00:02:49

CFE restablece 89% del servicio eléctrico en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que logró un avance de 89 por ciento en el restablecimiento del servicio eléctrico en Puebla, luego de las afectaciones causadas por las lluvias...

Ya se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo

Yadira Llaven Anzures -
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó que, pese a los severos daños por las lluvias, el...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025