Alemania reanuda su bundesliga

Haciendo honor al autor de “El mundo como voluntad y representación” (Schopenhauer), la patria del filósofo decidió no demorar más el reinicio de su torneo, todo sea por el futbol y, sobre todo, por recuperar algo de las pérdidas económicas que acarreó la pandemia. Los 1724 análisis individuales que tuvieron que llevarse a cabo para asegurar la salud de los participantes –jugadores, cuerpo técnico, árbitros y todo el personal necesario para que hubiera partidos–, seguramente se tendrán que repetir cada semana, no importando las erogaciones correspondientes ni la acuciante necesidad que el mundo tiene del material clínico que se requieren tales pruebas. La voluntad alemana, férrea, inocultable y lista para emerger en cualquier circunstancia.

¿Qué cómo resultaron los encuentros? Así así, hasta dónde pude comprobar. Se jugaba, por ejemplo, el clásico del Ruhr entre Borussia Dortmund y Schalke 04, un duelo a cara de perro: ordinariamente mueve multitudes y esta vez se tuvo que celebrar rodeado de silencio. El visitante ni color dio, al sublíder Borussia le bastó con anotar pronto el primero y esperar a que los azules adelantaran líneas y se desgastaran con pasecitos inocuos con para cazarlos a contragolpes. Total, flojo espectáculo y 4-0 para los de Dortmutd, con el portugués Guerreiro anotando un gol más (2) que el joven Halaand, la sensación noruega.

Simultáneamente, en Leipzig, el local se dejaba arrebatar un punto por el modesto Friburgo, perjudicado por el VAR (1-1). Equipos desencanchados y partido monótono, características que predominaron en los restantes encuentros, sin que se avizore nadie capaz de inquietar el liderazgo del eterno Bayern de Múnich. Y los directivos, a respirar satisfechos, aunque en el fondo deben abrigar cierta reserva. El horno no está para bollos.

Sin fechas. Tan no lo están las cosas ni medianamente claras que los tres principales equipos de Estambul –Fenerbaceh, Galatasaray y Bezitkas– tuvieron que suspender sus entrenamientos al revelarse entre sus jugadores varios brotes de Covit-19. Turquía tenía pensado reanudar su campeonato liguero en la segunda semana de junio, pero ahora todo es incertidumbre. Como en Grecia y los países balcánicos, donde la pandemia campa por sus respetos. Se confirma, eso sí, que Bélgica, Holanda y Francia ya dieron por concluidos sus torneos, con el consiguiente lío para definir los ascensos-descensos y la participación en la todavía hipotéticas copas europeas del año que viene, no olvidemos que las dos actuales siguen sin dar señales de vida. Eso sí, en Italia, y porque el calcio mueve millonadas, los dueños están urgidos por reanudar, pero no acaban de definir cuándo ni cómo. Hay quienes aconsejan romper con la programación regular y recurrir a unos play offs de emergencia, que allá nunca hubo.

Los más optimistas –o fanáticos, o avarientos, según se vea hacia la masa aficionada o hacia los palcos presidenciales—esperan que el ejemplo germano produzca un efecto dominó en el resto del continente. Sudamérica, en cambio, se conforma con resistir a resguardo lo más tupido de la pandemia. Y en EU, la MSL se encontró con que su participación del pastel televisivo no pasa del 13% de los ingresos totales –la restante ganancia sale de las taquillas–, por lo que el quebranto económico incluye no pocas amenazas de quiebra para la organización que los gavilleros pactantes nuestros han tomado como modelo a seguir; por eso su cancelación de la Primera A, seguida de la eutanasia que, aprovechando la cuarentena, le aplicaron a mansalva a la incómoda costumbre del ascenso-descenso.