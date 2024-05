Alejandro Barroso aseguró que sus opositores están desesperados y van a tratar de manchar su imagen

Tehuacán. La oposición está desesperada, aseveró Alejandro Barroso Chávez, candidato de Morena y PT a la presidencia de este municipio, durante su cierre de campaña, donde también advirtió que por ese motivo intentan manchar su imagen con calumnias sin sustento, que calificó como viles mentiras.

Barroso Chávez sostuvo que las preferencias electorales indican que va muy bien y señaló que su compromiso y voluntad son firmes a favor de la prosperidad del municipio donde dijo el único partido que realmente representa a la Cuarta Transformación es Morena.

Acompañado del candidato a gobernador Alejandro Armenta y el abanderado al senado, Ignacio Mier, así como de candidatas a diputadas y la líder de Morena en el estado, Olga Lucía Romero, Alejandro Barroso expuso se mostró seguro de que el próximo 2 de junio el voto de los tehuacanenses le favorecerá para así realizar el proyecto que tiene para el municipio.

Te puede interesar:Firman candidatos a la alcaldía tehuacanense compromisos por la paz en Tehuacán

Prometió mantener firmes los principios base de su partido de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, así como luchar por los derechos de la gente, así como un trabajo a favor del bienestar de todas las familias de Tehuacán que dijo desempañará con absoluta rectitud.

Resaltó que es un oriundo de Tehuacán, lo mismo que sus padres, por lo que dijo conoce el municipio y tiene ya un proyecto que “representa el sentir y la voz de los ciudadanos, un proyecto que siempre será de puertas abiertas, de planeación y no de ocurrencias, no de negocios y no de corrupción”.

Señaló sentirse orgulloso de ser morenista constituyente, al tiempo de manifestar que su agradecimiento a las personas que lo han acompañado durante la campaña y a quienes le abrieron las puertas de sus hogares durante las caminatas que hizo recorriendo colonias y juntas auxiliares.

A decir del candidato morenista hay nerviosismo en la oposición y por ello existen publicaciones en su contra, las cuales calificó como calumnias sin fundamento provenientes de quienes ya ven que resultara ganador en las elecciones.

En su momento Alejandro Armenta expuso que su intención es convertir a Tehuacán en un polo de desarrollo ya que tiene la conexión geográfica que permitirá conectar al sur sureste tanto por Veracruz como por Coatzacoalcos, pero también por la vía ferroviaria que irá de Oaxaca a Coatzacoalcos, de tal manera que dijo esta ciudad será el nodo ferroviario y de comunicación interoceánico para Europa y Asia.