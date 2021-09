En Reconstrucción, Alejandro Badillo aborda la “normalidad en crisis” en la que vive el hombre

Un personaje anónimo que se encuentra en una ciudad y va encontrando cosas diferentes, en un futuro en el cual la gente ha olvidado el pasado y vive en un presente continuo. Una historia que, sin quererlo, tiene paralelismos con el hoy, un tiempo dejado por la contingencia del Covid-19 que se ha vuelto una “normalidad en crisis”.

Inspirada en las novelas de viajeros que hacen un recorrido y en donde el viajero va recolectando sus experiencias, el escritor Alejandro Badillo (Ciudad de México, 1977) presenta Reconstrucción, su más reciente novela editada por Ediciones de Educación y Cultura (EyC).

Con una presentación próxima –el sábado 25 de septiembre a las 18 horas en la Feria del Libro Independiente- y con otras planeadas para octubre –en Puebla y en la propia Ciudad de México-, la novela es “por casualidad” un reflejo de esta nueva normalidad a la que se tiene que adecuar el ser humano.

“Lo curioso es que la novela fue terminada hace tres años y no había esta situación. Me inspiro en la obsolescencia programada en objetos y en cosas que se van perdiendo, que se van descontinuando, en las que no hay forma de acceder al conocimiento. De casualidad, en el espíritu de los tiempos, parte de la novela es reflejo, sin querer, de esta especie de normalidad en crisis”, cuenta el escritor durante una entrevista.