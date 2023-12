Alejandro Armenta denunciará ante la CIDH la detención del edil de La Resurrección

Al acusar al ayuntamiento de Puebla de criminalizar la protesta social con el encarcelamiento del edil auxiliar de La Resurrección, Adolfo Reyes Pérez, el senador y candidato virtual de Morena al gobierno de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció que llevará el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

En conferencia de medios, reprobó que esos actos de represión y violación a los derechos humanos provengan de un gobierno municipal del PAN que se declara humanista, porque “van a misa todos los domingos y saliendo de misa andan persiguiendo y criminalizando la protesta social”.

Te puede interesar: Fue orquestado el enfrentamiento con habitantes de La Resurrección para lastimar a mi gobierno: Rivera

Recordó que la detención de Adolfo Reyes se efectuó el 21 de noviembre, en medio de una manifestación de habitantes de La Resurrección en Palacio Municipal, por el cierre de comercios.

“Es una vergüenza que tengan encarcelado al presidente auxiliar (…) yo no sería un militante de izquierda si no defiendo a un luchador social, claro que defiendo a un luchador social como es el presidente auxiliar de La Resurrección. No es correcto que lo tengan encarcelado”, insistió.