Aleatica no ha pagado 10 mdp a ejidatarios de Tlaxcala por cierre de brechas en la Amozoc–Perote: Barrales

La empresa Aleatica, antes OHL, aún debe una suma de 10 millones de pesos a ejidatarios de Cuapiaxtla, perteneciente al vecino estado de Tlaxcala, por el cierre de 10 mil metros cuadrados de brechas, pese a que la autopista Amozoc-Perote tiene más de 16 años de funcionamiento, reveló Perfecto Barrales Domínguez, líder campesino de la región.

De visita por Puebla para hermanarse con el activismo de campesinos del valle de Libres y Oriental que se oponen a Granjas Carroll, el líder ejidatario afirmó que tan solo en el municipio de Cuapiaxtla, OHL no pagó 10 mil metros cuadrados de brechas, las cuales estimó que tienen un costo de mil pesos por metro cuadrado, por lo que la suma a pagar es de 10 millones de pesos, aproximadamente.

Adicionalmente, afirmó que ha solicitado al gobierno del vecino estado cuál es el estatus legal de la vialidad, en la que el pasado 17 de agosto murieron los activistas Omar Jiménez Castro y Julia Salas Torres, en un accidente automovilístico; sin embargo no le han mostrado ninguna documentación.

“Parece que la vialidad no tiene ninguna documentación, ningún comprobante y no existe un permiso del gobierno federal en cuanto a la concesión. Incluso los ejidatarios siguen cobrando Producción para el Bienestar. No hay expropiación todavía”, sostuvo.