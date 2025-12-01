Agentes de Tránsito son supervisados para evitar extorsiones en los “alcoholímetro”, asegura Pallares

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sostiene que cuenta con mecanismos de supervisión para evitar extorsiones de policías durante las revisiones de los operativos de alcoholímetro.

Así lo afirmó Félix Pallares Miranda, titular de la dependencia, quien indicó que hasta el momento no se han presentado quejas ni denuncias ciudadanas por abusos en estos dispositivos.

El secretario explicó que en las revisiones participan integrantes de la Contraloría Municipal, quienes supervisan el desempeño de los agentes de Tránsito y el cumplimiento de los protocolos.

“Nosotros tenemos establecidas estrategias operativas con medidas de control muy eficientes; el principal mecanismo de supervisión es la Contraloría”, expuso.

Añadió que en los operativos también se incorporan trabajadores de la Sindicatura, así como un médico legista, un psicólogo y personal de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de evitar que los policías tomen decisiones de forma unilateral.

“Después viene la ejecución del operativo a cargo de los agentes de Tránsito; es decir, toda la actividad que se realiza no es unilateral y está supervisada por Contraloría y Sindicatura”, comentó, al recordar que la propia SSC cuenta con un mecanismo interno de vigilancia a través del área de Asuntos Internos.

De acuerdo con datos de la dependencia, en la penúltima semana al menos 12 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad.