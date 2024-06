Alcaraz reivindica el buen tenis

La rutina noticiosa dará cuenta de la victoria del murciano Carlos Alcaraz Garfia en la final masculina del Roland Garrós –6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 sobre el alemán Alexander Zverev–, para adjudicarse el tercer grand slam de su carrera con solo 21 años. Y ya esparció por el mundo la cuidadosa relación estadística de cinco sets épicos en los que el hispano se levantó de un 1-2 en contra para ir tras las dos mangas restantes hasta conseguir, a punta de talento y de coraje, que el sólido tenista de Hamburgo se derrumbara. Seguramente, la naturaleza de la gesta ya hizo verter mucha más tinta, saliva e imágenes que el desabrido triunfo de la polaca Iga Swiatek sobre la italiana Jasmine Paolini (6-2, 6-1) en la final femenil del sábado en el mismo escenario parisino.

Pero el caso es que la pura estadística no define lo que Alcaraz representa para la escena tenística, no un campeón más sino un revulsivo, un fuera de serie. Porque lo suyo es devolverle al deporte de la raqueta su mejor condición espectacular, tan extraviada en estos tiempos, a través de un estilo tan rico en variantes, golpes de sorpresa, riesgos asumidos con tal ya no de vencer al rival en turno sino de sacudir de gozo estético al aficionado, al profesional y al profano, convencidos de que el tenis puede ser algo más que una sucesión de inclementes trallazos de los que emergerá vencedor la musculatura mejor trabajada y una fortaleza mental seguramente diseñada por equipos de psicólogos especializados en asistir al deportista profesional de esta hora a punto de abrirle sus puertas a la IA que llegó para quedarse.

Cambios de ritmo, globos, dejaditas, reveses al último rincón del court, remates a contrapié, de eso y más está hecho el tenis de Alcaraz, para felicidad de quienes añoraban un tenis capaz de alejarse del cruce de inclementes cañonazos que vienen dominando hace tiempo la escena internacional, y seguramente también la doméstica, con el gimnasio y el diván como hábitat natural de las y los profesionales de la raqueta.

Lo que Alcaraz confirmó ayer es que esta zambullida emocional al goce lúdico y estético que tan atrevidamente propone cada vez que desenfunda una raqueta también es capaz de ganar títulos y campeonatos cuando la fe y el talento lo acompañan.

El Tri rumbo a la Copa América, A las puertas de la Copa América 2024, México tuvo una semana que solamente sirve para alimentar la incertidumbre: le ganamos de casualidad a la peor Selección de Sudamérica (1-0 Bolivia), se perdió por goleada ante Uruguay (0-4) la noche en que Jimmy Lozano puso en Denver una mezcolanza que ni a equipo B llegaba y, recobrada la sensatez por el imaginativo DT, acababa de rescatarse ante Brasil un empate sin duda meritorio cuando el chamaco Henrick nos bajó de la nube en los minutos de compensación (2-3).

A 12 días de debutar en el torneo internacional más importante del continente americano (Houston, sábado 22 de junio contra Jamaica), no parece que Lozano esté seguro siquiera de cuál será su equipo titular. Aparentemente ha decidido prescindir de Memo Ochoa –ya era hora–, pero Malagón no se recupera de su lesión y la dupla Julio González-Raúl Rangel ofrece relativas garantías. Dentro del 4-3-2-1 al que tan afín es Jimmy, el cuadro bajo más maduro sería el que integran Jorge Sánchez-César Montes-Johan Vázquez y Gerardo Arteaga (contra Brasil el lateral derecho lo ocupó Israel Reyes). La media la ha movido que es un contento, lo sensato sería pensar en Edson Álvarez como hombre eje y Carlitos Sánchez como rueda de auxilio, dejando el armado en las manos y pies del Piojo Alvarado. Y está más o menos claro que Uriel Antuna, sin ser propiamente extremo, se moverá por la punta derecha y por la izquierda tal vez el colombiano Quiñones. Y no hay más, Santiago Giménez se vio cohibido y torpón contra Brasil, sacarlo del área es cancelar su mejor cualidad, que es la del rematador nato. Alexis Vega, hombre con vocación de enlace, no acaba de recuperar su mejor forma –ya ni los tiros de esquina cobra como dios manda. Y los pumas César Huerta y Memo Martínez –a pesar de su enorme jugada del empate a dos con Brasil– no están para la titularidad, especialmente el Chino, que está revelando todas las características de la clásica “llamarada de petate”.

Ya veremos la semana entrante cómo está el panorama global de la competencia continental, tomando en cuenta que, si el México no cuenta con un equipo para echar cuetes y campanas al vuelo, los demás tampoco parecen capaces de comerse a nadie, descontado el terceto grande de Sudamérica (Argentina-Brasil-Uruguay) y nuestro coco gringo, ante el cual el Tri se ha especializado últimamente en perder de todas todas.

Verstappen reina con sol o lluvia. Como casi siempre que hay pista mojada, el GP de Canadá se convirtió en un toma y daca magnífico, que en algunos momentos pareció propicio para que los McLaren impusieran su ley, en otros permitió que los Mercedes mostraran las garras y al final evidenció lo que, en el fondo, todos sabíamos y sabemos: que Max Verstappen es un todo terreno por ahora inalcanzable. Por suerte, los vaivenes y emociones de ayer nos rescataron del sopor insoportable del pasado GP de Mónaco.

Había calificado el holandés con un tiempo idéntico al de George Russell, dueño del primer cajón solamente porque fue el primero en establecer la marca. Y durante un rato mandó el de Mercedes sobre pista mojada, incluso con Mad Max de tercero cuando no consiguió resistir el ataque de Lando Norris (McLaren). Pero dejó de llover, se fue secando el piso y con el masivo cambio de llantas se modificó el orden y Norris pasó al frente. Un auto de seguridad, forzado por la consabida ineptitud del norteamericano Sargent, le permitió a Verstappen asomarse por primera vez a la punta, aunque su visita al pit dio nuevamente vía libre al hombre de Mercedes (vuelta 27/70). El caprichoso clima canadiense dio otro giro inesperado –más lluvia, ahora de corta duración, pista que seca pronto y propicia cambio a neumáticos medios –los más– o duros –Russell y otros pocos–, nueva colisión que obliga a salir al sefty car, y aunque esto pareció exponer lo que ya era una ventaja de más de 5´´ de Max, acelerón de éste para ponerse a salvo de sorpresas y conquista de un GP más para aumentar su distancia al frente del campeonato (169 puntos por 138 de Leclerc –sin puntuar en fin de semana nefasto para Ferrari– y 113 de Norris).

En Montreal, el podio quedó Verstappen-Norris-Russell, seguidos por Hamilton (Mercedes), Piastri (McLaren), Alonso y Stroll (Aston Martin ambos), Ricciardo (Racing Bull) y como 9º y 10º los Alpine de Gasly y Ocon. ¿Y Checo Pérez? Mejor correr piadoso velo de silencio sobre su lamentable fin de semana, que incluyó arrancar como 16º y tener que abandonar por despistarse solo y dejar su Red Bull para el arrastre. Tampoco terminaron la prueba los dos ferraristas, Sáinz por un error de manejo similar al del tapatío y Leclerc porque nunca se adaptó a ninguna de las contingencias mecánicas, ambientales y anímicas.