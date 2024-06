Alcanzarían hasta 30 años en prisión los funcionarios de Izúcar señalados por el delito de tortura

Los funcionarios de Izúcar de Matamoros que son acusados del delito de tortura cometido en contra de dos periodistas, podrían alcanzar una pena de entre 20 y 30 años de prisión en caso de ser hallados culpables.

Así lo refirió Ricardo Sánchez, integrante de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, quien forma parte del equipo de abogados del organismo que tienen a su cargo la defensa de las comunicadoras Natalie y Michell Hoyos López, quienes fueron agredidas en marzo de 2023, en el marco de las marchas por el Día Internacional de la Mujer.

El litigante indicó que, en caso de que los funcionarios que están involucrados en el caso, los cuales inicialmente son seis policías municipales, pero la cifra de implicados se podría ampliar, podrían ser sentenciados a permanecer entre 20 y 30 años en prisión.

Hay que recordar que las periodistas mencionadas fueron agredidas físicamente y sexualmente, además de recibir otros tratos inhumanos después de dar cobertura a las marchas por el Día Internacional de la Mujer, en el municipio de Izúcar de Matamoros, por lo que presentaron una denuncia penal.

Este lunes se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de seis policías municipales involucrados en el caso; sin embargo, la juez a cargo decidió diferir para el próximo 11 de julio el acto jurídico bajo el argumento principal de que existen otras dos víctimas que no fueron notificadas adecuadamente del caso.

Los abogados de la Fiscalía explicaron a la jurista que las dos personas en cuestión manifestaron en reiteradas ocasiones que no quieren ser parte de la investigación por miedo a ser agredidas nuevamente, por lo que incluso ya no dieron a conocer alguna dirección o manera para que sean notificadas del desahogo del proceso legal.

La juez rebatió que, al no ser enteradas del desahogo de la audiencia, las dos víctimas en cuestión no podían decir si querían o no que la FGR las representara, lo que, aseguró, vulneraría sus derechos así como los de los seis policías imputados, ya que los pondría en desventaja en el desarrollo del juicio.

Los abogados expusieron que alargar más el desarrollo de la audiencia ponía en riesgo la integridad de las víctimas al hacer referencia al asesinato de María del Socorro Barrera Sánchez, quien era testigo protegido de la FGR en el caso.

Sin embargo, la juez insistió en aplazar la audiencia, inicialmente, para septiembre pues no había disponibles salas del Centro de Justicia Penal pero, tras la insistencia de los litigantes de la FGR, el acto jurídico fue fijado para este 11 de julio a las 10 de la mañana.