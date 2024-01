Alcalde de Tianguismanalco habría señalado a una mujer como la conductora del vehículo que atropelló a un joven

El alcalde de Tianguismanalco Martín Zanes Cortés habría enviado un oficio a la Fiscalía General del Estado (FGE) tras ser requerido para comparecer por el atropellamiento del joven Miguel Lauro Capulín López, de 23 años, en el que responsabilizaría a una mujer de conducir el vehículo involucrado en el hecho.

En el oficio, supuestamente el presidente municipal señala que quien conducía el vehículo en el momento del percance es una mujer de nombre Blanca Esveydi Castillo Maruri, sin que especifique el por qué presuntamente manejaba la unidad.

“(…) por este conducto me permito hacer de su conocimiento que dicho vehículo el día que ocurrió el lamentable accidente de tránsito era conducido por la C. BLANCA ESVEYDI CASTILLO MARURI, de quien me permito adjuntar al presente copia de su identificación”, se indica en el documento.

El escrito tiene fecha del pasado 19 de enero, un día después de que en conferencia de prensa, el fiscal General del Estado Gilberto Higuera Bernal diera a conocer que la Fiscalía había requerido al alcalde que se presentara para que declarara sobre el caso pues es señalado por pobladores de atropellar al joven mencionado, pero no fue encontrado ni en su oficina ni en su casa, no obstante, el funcionario indicó que era necesario que el presidente acudiera a declarar.

Posteriormente y ante la ausencia de Zanes Cortés, durante este fin de semana el Cabildo de Tianguismanalco nombró al regidor de Gobernación Vicente Eduardo García como alcalde suplente.

En el oficio supuestamente presentado por Zanes, éste reconoce que el vehículo involucrado es de su propiedad, y lo describe como NISSAN 37 OZ TOURING TM 16 Modelo 2016 Serie JN1AZ44E8GM650160 color blanco con placas de circulación RAS753C.

En el escrito, el alcalde también señalaría los nombres de sus abogados, identificados como Cecilia Vargas Zamudio y Eduardo Rojano López.

Hasta este lunes no ha habido alguna comunicación oficial por parte del alcalde, quien una vez que se supo del accidente, aseguró que él no manejaba la unidad en un video que circuló en sus redes sociales.