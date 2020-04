Alberto Cruz es la pieza clave para el equipo de las Águilas de la UPAEP

José Alberto Cruz Abarca, estudiante de Fisioterpia e integrante del equipo universitario de basquetbol. Elemento importante para que las Águilas hayan conseguido el boleto al Campeonato Nacional Ocho Grandes en el tercer lugar de la tabla general.

Expresó que su familia siempre ha sido fanática del basquetbol, en donde su padre fue una pieza clave para que se metiera de lleno al deporte, que a la postre para él también sería su forma de vida.

“Mi familia es basquetbolera, yo empecé a jugar por mi papá, él me lo inculcó desde muy chico, nunca me presionó para que jugara pero siempre iba a todos sus torneos y partidos, ahí le empecé a agarrar cariño al basquetbol. Incluso uno de mis primos (Miguel Robles Cruz) fue mi entrenador desde que era muy chico, el jugó profesionalmente y fue quien me entrenó justamente antes de que llegara a la UPAEP”.

Es una realidad que debió encontrar los caminos adecuados, ya que en Acapulco el basquetbol está lejos de ser un deporte tan popular y practicado como el futbol, pero el tuvo los foros adecuados.

“En Acapulco no es muy popular el basquetbol, pero hay varios chavos que tienen talento. Primero empecé representando a la selección de Acapulco, apenas estábamos acoplandonos a ese tipo de nivel, poco después fuimos campeones estatales (proceso de Olimpiada Nacional), en los regionales participabamos contra equipos de Ciudad de México, Tlaxcala y Oaxaca”.

El jugador de las Águilas dijo que el llegar a la UPAEP fue complicado, pero ha valido la pena la experiencia que ha tenido con el equipo rojiblanco que tiene una tradición en el deporte universitario.

“Muy difícil, vi a muchos jugadores participando (150 aproximadamente) sabía que no estaba en cualquier universidad y tenía la mentalidad de tratar de quedar entre los mejores, de que el coach se fijará que tenía talento. Fueron tres días de entrenamientos, dos sesiones diarias. A partir del segundo día ya solamente quedaban unos 25 a 30 jugadores y yo estaba entre esos. Fue mucho desgaste, sufrí mucho por el tema de la altura y la temperatura pero siempre di lo mejor, al final el coach se acercó y me comentó que le interesaba mi talento”.