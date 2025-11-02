Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasInternacional

Derecha española exige renuncia de canciller por disculparse con México

Derecha española exige renuncia de canciller por disculparse con México
La Jornada

El reconocimiento por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, del “dolor y la injusticia” sufridos por los pueblos originarios de México durante la Conquista y la Colonia, que “lamentó”, provocó un alud de críticas por parte de la derecha española, incluso con peticiones de dimisión por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, que le exigió que se retracte de inmediato de sus declaraciones.

El primero en reaccionar fue el líder del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien en un mensaje en las redes sociales aseguró:

“Yo no me avergüenzo de la historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este gobierno. Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora”.

Después, el vocero de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, mano derecha de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, del ala más dura del PP, señaló:

“El ministro Albares es el peor representante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores que ha tenido nuestro país. Es un ministro nefasto que no conoce la historia de España ni la de su alianza con Hispanoamérica, por lo que debe presentar su dimisión si no retracta de forma automática”.

Además advirtió que:

“No nos merecemos un gobierno que desprestigie a nuestro país, un gobierno que en cuanto tiene ocasión hable mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad”.

También entró en la polémica el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo, que dirigió la diplomacia española durante el gobierno de Mariano Rajoy, del PP, al calificar de “disparate” y de “error estratégico” las palabras de Albares. Además advirtió que:

“Hay quienes recurren al pasado para dividir, a la culpa para justificar su poder y al resentimiento para perpetuarse. Pero la política exterior de un país no puede construirse sobre agravios simbólicos ni sobre falsificaciones históricas”.

Te puede interesar: España reconoce agravios en la Conquista.

Temas

Más noticias

Nacional

Chihuahua: colectivos de cinco estados exigen al estado asumir crisis de desapariciones

La Jornada -
Madres de personas desaparecidas de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua participaron en el Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras...
Internacional

Zohran Mamdani: el inmigrante, musulmán y socialista que se perfila como próximo alcalde de NY

La Jornada -
Nueva York y Washington. Esta capital del capitalismo mundial, en un país gobernado por la derecha antimigrante de Donald Trump, que ha declarado “enemiga”...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sheinbaum saluda el reconocimiento de España por los agravios en la Conquista

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que por primera vez una autoridad del gobierno de España, el ministro de Asuntos Exteriores,...

España reconoce agravios en la Conquista

La Jornada -
Madrid. El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, reconoció que su país fue injusto y causó dolor contra los pueblos originarios de...
00:03:10

Antonio Álvarez Morán propone la conquista al revés: de Mesoamérica sobre España

Paula Carrizosa -
Una conquista al revés. Una conquista de mexicas, mayas, olmecas y chichimecas en el “nuevo mundo”: uno lleno de “salvajes de un perdido continente”...

Más noticias

Chihuahua: colectivos de cinco estados exigen al estado asumir crisis de desapariciones

La Jornada -
Madres de personas desaparecidas de los estados de Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Morelos y Chihuahua participaron en el Encuentro de Colectivos de Personas Buscadoras...

Zohran Mamdani: el inmigrante, musulmán y socialista que se perfila como próximo alcalde de NY

La Jornada -
Nueva York y Washington. Esta capital del capitalismo mundial, en un país gobernado por la derecha antimigrante de Donald Trump, que ha declarado “enemiga”...

Matan a balazos a alcalde de Uruapan, Michoacán; hay dos detenidos

La Jornada -
Michoacán. Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente del municipio de Uruapan, fue asesinado a balazos en un ataque perpetrado en su contra esta noche, cuando...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025