Alarma sanitaria en Puebla; confirman 419 casos de coxsackie en 77 escuelas de 20 municipios

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla emitió un comunicado urgente este viernes para informar sobre un brote del virus Coxsackie, conocido como la enfermedad de “mano-pie-boca”, que afecta a 419 alumnos en 77 planteles educativos de 20 municipios de la entidad.

La dependencia precisó que los casos se han detectado en escuelas de educación obligatoria, que abarcan los niveles desde preescolar a bachillerato. Del total de escuelas afectadas, 73 son públicas y cuatro son privadas.

A diferencia de las suspensiones masivas por las lluvias, la SEP ha optado por un mecanismo de control de contagios focalizado: la suspensión de actividades se determina únicamente en los salones donde existan casos confirmados por las autoridades sanitarias.

Los 20 municipios donde se han detectado síntomas en alumnos son: Puebla, Izúcar de Matamoros, Tehuizingo, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, San Andrés Cholula, Santa Catarina Tlaltempan, Esperanza, Palmar de Bravo, Coronango, San Nicolás Buenos Aires, Teziutlán, Chietla, Tilapa, Tlapanalá, Atzitzihuacán, Acajete, Acatlán de Osorio, Aljocuca y Hueytamalco.

Protocolo y medidas preventivas

La SEP informó que está trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud para mitigar la propagación del virus.

El protocolo implementado establece que madres, padres y tutores deben informar de inmediato a la escuela sobre los síntomas del estudiante y acudir al centro de salud más cercano.

Informó que los alumnos contagiados deben permanecer en casa realizando actividades académicas en el hogar para dar continuidad al avance programado; además se realizan jornadas de limpieza y desinfección en las aulas y zonas de uso común.

La SEP exhortó a la comunidad a seguir las recomendaciones básicas para prevenir la propagación del virus: lavarse las manos con agua y jabón, evitar compartir utensilios, vasos u objetos personales, evitar contacto con personas infectadas, mantener limpias las superficies y objetos, y usar cubrebocas.

La dependencia aseguró que continuará con el compromiso de cuidar la salud de la comunidad escolar, garantizando las condiciones seguras para la impartición del servicio educativo.