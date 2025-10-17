Viernes, octubre 17, 2025
NoticiasEstado

Alarma sanitaria en Puebla; confirman 419 casos de coxsackie en 77 escuelas de 20 municipios

Foto: Secretaría de Salud de Zacatecas
Foto: Secretaría de Salud de Zacatecas
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del Estado de Puebla emitió un comunicado urgente este viernes para informar sobre un brote del virus Coxsackie, conocido como la enfermedad de “mano-pie-boca”, que afecta a 419 alumnos en 77 planteles educativos de 20 municipios de la entidad.

La dependencia precisó que los casos se han detectado en escuelas de educación obligatoria, que abarcan los niveles desde preescolar a bachillerato. Del total de escuelas afectadas, 73 son públicas y cuatro son privadas.

A diferencia de las suspensiones masivas por las lluvias, la SEP ha optado por un mecanismo de control de contagios focalizado: la suspensión de actividades se determina únicamente en los salones donde existan casos confirmados por las autoridades sanitarias.

Los 20 municipios donde se han detectado síntomas en alumnos son: Puebla, Izúcar de Matamoros, Tehuizingo, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, San Andrés Cholula, Santa Catarina Tlaltempan, Esperanza, Palmar de Bravo, Coronango, San Nicolás Buenos Aires, Teziutlán, Chietla, Tilapa, Tlapanalá, Atzitzihuacán, Acajete, Acatlán de Osorio, Aljocuca y Hueytamalco.

Protocolo y medidas preventivas

La SEP informó que está trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud para mitigar la propagación del virus.

El protocolo implementado establece que madres, padres y tutores deben informar de inmediato a la escuela sobre los síntomas del estudiante y acudir al centro de salud más cercano.

Informó que los alumnos contagiados deben permanecer en casa realizando actividades académicas en el hogar para dar continuidad al avance programado; además se realizan jornadas de limpieza y desinfección en las aulas y zonas de uso común.

La SEP exhortó a la comunidad a seguir las recomendaciones básicas para prevenir la propagación del virus: lavarse las manos con agua y jabón, evitar compartir utensilios, vasos u objetos personales, evitar contacto con personas infectadas, mantener limpias las superficies y objetos, y usar cubrebocas.

La dependencia aseguró que continuará con el compromiso de cuidar la salud de la comunidad escolar, garantizando las condiciones seguras para la impartición del servicio educativo.

Temas

Más noticias

Nacional

“No están solos; seguiremos apoyando hasta el último minuto” a los afectados por la emergencia: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Quienes resultaron afectados en esta emergencia “no están solos, la solidaridad del pueblo de México es enorme y vamos a seguir hasta...
Ciencia y tecnología

China pone en órbita 18 satélites para internet

La Jornada -
Moscú. China puso en la órbita terrestre un grupo de 18 satélites de internet de órbita polar en el marco del proyecto Qianfan, anunció...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Policía de la capital protege a una familia tras incidente con tanque de gas en la Loma Xicohténcatl

La Redacción -
Mediante la coordinación interinstitucional, elementos de la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad del municipio de Tlaxcala protegieron la integridad de varias personas,...

Ayuntamiento de Tlaxcala instala centro de acopio en solidaridad con familias afectadas por las lluvias

La Redacción -
El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García anunció la instalación de un centro de acopio en la capital del estado, con el propósito...

JET–UATx promueve el patrimonio biocultural con preponderancia en los saberes ancestrales

La Redacción -
Con la representación de la ofrenda al Tlamanali que simboliza el saludo a los cuatro rumbos e incluye los elementos como el agua, el viento, la...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025