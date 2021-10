Al “Toñín” lo protegen sicarios, pero se le detendrá sin derramar sangre, dice el gobernador

Marco Antonio Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, el más peligroso líder huachicolero de Puebla, será detenido, pero sin derramamiento de sangre, aseveró la mañana de este lunes, en rueda de medios, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Luego de que en redes sociales se ha presumido la versión de que “El Toñín” ha fortalecido su guardia personal, el mandatario estatal confirmó que el capo del robo de hidrocarburos en la entidad es protegido por sicarios

“Primero, los operativos que se llevaron a cabo la semana pasada para poder localizar al señor Antonio Martínez Fuentes, pues se realizó en tres bienes inmuebles de la propiedad de él o de su familia y bueno, en uno de ellos encontraron eso que ha sido descrito ya de manera muy detallada, hasta fotografías veo que hay en algún medio, ¿verdad?”, expresó Barbosa Huerta.

- Anuncio -

Añadió: “No se ha localizado al señor Martínez Fuentes, está pues, escondido en algún lugar de esa zona en medio de la protección de sicarios, pero se está avanzando, la Fiscalía General del Estado está avanzando en la investigación de muchas más causas: se encontraron armas, ese túnel no se concluyó, ese túnel y tenía como propósito, al parecer, me dicen, de conectar una propiedad con otra, siempre hacen así los señores para evadirse, para poder estar en un lugar y después en otro y otro, es una verdadera estrategia de delincuencia muy profesional, pero bueno, finalmente no hay delito perfecto”.

Finalmente, remató: “se deja huella de todo, la fortuna de esa, esa fortuna acumulada por todas estas actividades, bueno, embarra a muchas personas pero ahí va, ahí va caminando, yo espero que esto camine sin derramamiento de sangre, es lo que espero así de simple, sin derramamiento de sangre es una posición de la autoridad”.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron el lunes 27 de septiembre a Alejandro Martínez Fuentes, alcalde de Quecholac, quien es pariente del líder huachicolero en Puebla conocido como El Toñín.

El alcalde fue asegurado en la comunidad de Palmarito Tochapan de ese municipio cuando se encontraba dentro de la presidencia municipal.

La detención fue llevada cabo por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según confirmó la Fiscalía General del Estado a través de sus redes sociales, en las que no especificó el motivo de la detención.

“La Fiscalía General del Estado aprehendió en Quecholac a José Alejandro N., presidente de ese municipio. Ante presuntos hechos delictivos, la autoridad judicial otorgó el mandamiento judicial al que se dio cumplimiento”, señaló el organismo.