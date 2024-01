Al parecer ganará el pragmatismo

Este mes de febrero será definitorio para decidir las candidaturas de Morena, en el actual proceso electoral. Pero conforme avanzan los días, en la decisión final parece que prevalecerá el pragmatismo políticamente desdibujador. Ya lo veremos en marzo, cuando inicien formalmente las campañas.

Las cúpulas dirigentes morenistas, parecieran no hacer caso a la base militante en movimiento, las cuales se han opuesto al saltimbanquismo y el oportunismo de cuadros provenientes del PRI y del PAN, que, al parecer, avanzan en sus pretensiones de ubicarse en candidaturas importantes de un partido que hasta hace poco era su adversario. Venden su “capital político”, abandonando decenas de años de militancia en partidos que, como el PRI, vive sus últimos años de supervivencia, creciendo las entidades donde ya no tienen registro electoral. Y se ofrecen mostrando presumiblemente rasgos de fuerza, como el reciente desmantelamiento del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, dejándolo con un solo legislador. Pero se olvida, que quien es traidor, no pierde esa esencia, no cambia su forma de pensar ni la práctica política que ha seguido durante años. Al respecto, es aleccionador el caso del actual senador del llamado Grupo Plural, Germán Martínez, que vuelve al redil panista, donde es aceptado sin más, no obstante, sus defecciones. “Bienvenido a casa”, le dijo Marko Cortés.

Al parecer las experiencias negativas de Morena en lo nacional, como el caso mencionado de Germán Martínez o el de Lili Téllez, no serán consideradas en Puebla y tendremos una enrarecida planilla federal y local de candidaturas que, para sus promotores, va encaminada al objetivo de cumplir con el llamado Plan C, pero que en los hechos no lo garantiza, menos cuando no se considera a las bases morenistas, que bien pudiesen aplicar el voto de castigo, lo cual no sería una salida visceral, sino que, al contrario, referiría cierta consecuencia, para votar por alguien con quien no se coincidía y defendía proyectos antípodas al suyo. No hay razones válidas para que ahora fuera diferente. Personalmente, considero que la base morenista es progresista, de avanzada, anti neoliberal e, incluso, de izquierda, mientras quienes pudiesen resultar sus candidatos no lo son. Este sería el problema.

Este es un aspecto que, al parecer, no es considerado por las direcciones morenistas para la definición de las candidaturas, menos aún consideran lo que vendría en el futuro inmediato y la posibilidad de una deformación política del partido, para que pueda darse un corrimiento hacia el centro y, por lo mismo, el alejamiento de la razón por la cual surgió Morena como opción política. Olvidan que el objetivo no es únicamente ganar las elecciones y alcanzar en las Cámaras las dos terceras partes que aseguren aprobar las reformas constitucionales que constituirían los soportes del segundo piso de la Cuarta Transformación. No es el único paso a dar y vencer, sino que ello posibilite una organización popular de apoyo, lo cual, en estos escenarios no estaría garantizado.

- Advertisement -

La cúpula morenista, al parecer considera que, sólo el voto a favor garantizaría el apoyo irreflexivo para todos los retos que traería la nueva administración, y eso no es así.