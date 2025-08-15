Al menos mil 760 muertos al buscar ayuda en Gaza: ONU

Jerusalén. Al menos mil 760 palestinos murieron desde finales de mayo en la franja de Gaza, la mayoría por disparos del ejército israelí mientras buscaban ayuda humanitaria, afirmó el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para este territorio palestino.

Entre el 27 de mayo y el 13 de agosto, esta oficina “registró al menos mil 760 palestinos muertos mientras buscaban ayuda: 994 cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, apoyada por Estados Unidos e Israel) y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro”, señala un comunicado.

“La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí”, estima la agencia de la ONU, que el 1 de agosto había informado de mil 373 muertos.

Expertos respaldados por la ONU han advertido sobre una hambruna generalizada en el territorio, donde Israel redujo drásticamente la cantidad de ayuda humanitaria que permite ingresar.

El nuevo balance fue anunciado al tiempo que la Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 23 personas murieron el viernes por fuego israelí, entre ellas 12 que esperaban ayuda humanitaria.

