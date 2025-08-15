Viernes, agosto 15, 2025
NoticiasInternacional

Al menos mil 760 muertos al buscar ayuda en Gaza: ONU

Al menos mil 760 muertos al buscar ayuda en Gaza: ONU
Ataque aéreo del ejército israelí en Khan Younis, en la Franja de Gaza, el 15 de agosto de 2025. Foto Ap
La Jornada

Jerusalén. Al menos mil 760 palestinos murieron desde finales de mayo en la franja de Gaza, la mayoría por disparos del ejército israelí mientras buscaban ayuda humanitaria, afirmó el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para este territorio palestino.

Entre el 27 de mayo y el 13 de agosto, esta oficina “registró al menos mil 760 palestinos muertos mientras buscaban ayuda: 994 cerca de los sitios de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, apoyada por Estados Unidos e Israel) y 766 a lo largo de las rutas de los convoyes de suministro”, señala un comunicado.

Te recomendamos: Aprueba ejército israelí plan sobre nueva ofensiva en Gaza

“La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí”, estima la agencia de la ONU, que el 1 de agosto había informado de mil 373 muertos.

También puedes leer: Despliega EU 4 mil soldados en aguas de AL para combatir narcotráfico

Expertos respaldados por la ONU han advertido sobre una hambruna generalizada en el territorio, donde Israel redujo drásticamente la cantidad de ayuda humanitaria que permite ingresar.

El nuevo balance fue anunciado al tiempo que la Defensa Civil de Gaza afirmó que al menos 23 personas murieron el viernes por fuego israelí, entre ellas 12 que esperaban ayuda humanitaria.

Leer más: Entre ataques y hambre, mueren 123 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas

Temas

Más noticias

Internacional

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...
Nacional

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Aprueba ejército israelí plan sobre nueva ofensiva en Gaza

La Jornada -
Afp Jerusalén. El ejército israelí anunció el miércoles que aprobó el marco para una nueva ofensiva en la franja de Gaza, donde Hamas condenó sus "agresivas"...

Israel asegura que no hay “desnutrición generalizada” en Gaza

La Jornada -
Jerusalén.- Israel aseguró el martes que "no hay señales de un fenómeno de desnutrición generalizada" en la Franja de Gaza, donde la ONU ha...

Si quisiéramos, bastaría una tarde para cometer genocidio: Netanyahu

La Jornada -
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que "si hubiéramos querido cometer genocidio habría bastado exactamente una tarde", al defender su...

Más noticias

Mark Carney visitará México en septiembre para impulsar comercio: medio

La Jornada -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, visitará México el 18 de septiembre para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y hablar del fortalecimiento de...

Publica DOF decreto que modifica integración de Junta de Gobierno de IMSS-Bienestar

La Jornada -
Ciudad de México. La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por el que crea el...

Despliega EU 4 mil soldados en aguas de AL para combatir narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. El ejército de Estados unidos está desplegando más de 4 mil marines en las aguas alrededor de América Latina y el Caribe...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025