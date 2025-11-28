Al menos 10 casas afectadas e incomunicación sufrió Chicontla por crecida de afluente

La comunidad indígena de Chicontla, perteneciente al municipio

de Jopala, registró la noche del miércoles el desbordamiento de un cauce fluvial —identificado

por habitantes como el río Chicontla o un afluente del río Necaxa— tras las lluvias intensas

generadas por el Frente Frío número 16, lo que dejó la zona temporalmente incomunicada y al

menos 10 viviendas con daños por inundación.