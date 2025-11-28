Al menos 10 casas afectadas e incomunicación sufrió Chicontla por crecida de afluente

La comunidad indígena de Chicontla, perteneciente al municipio de Jopala, registró la noche del miércoles el desbordamiento de un cauce fluvial —identificado por habitantes como el río Chicontla o un afluente del río Necaxa— tras las lluvias intensas generadas por el Frente Frío número 16, lo que dejó la zona temporalmente incomunicada y al menos 10 viviendas con daños por inundación.
El incremento repentino del nivel del agua ocurrió alrededor de las 22 horas del 26 de noviembre, cuando las corrientes cubrieron vialidades e ingresaron a viviendas. Habitantes difundieron videos donde se observa el agua recorriendo calles, entrando a los domicilios, mientras reportaban la falta total de energía eléctrica y la caída del servicio de telefonía móvil.
Las precipitaciones acumuladas habrían alcanzado niveles extraordinarios, con estimaciones locales de hasta 500 milímetros en 24 horas, provocando que el cauce rebasara su capacidad. De manera preliminar, las autoridades reportaron afectaciones a decenas de hogares, interrupción del suministro eléctrico, falta de señal telefónica y vialidades cerradas por corrientes de agua que impedían el paso vehicular. No se registraron personas lesionadas ni riesgo inminente para la población.
Durante la noche del miércoles, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, informó mediante un mensaje en video que se trasladaría a la zona para supervisar las afectaciones y coordinar acciones con autoridades municipales. “Hubo una afectación a un arroyo y se introdujo el agua en 10 casas… atendemos las contingencias que hay en nuestro estado”, señaló.
El ayuntamiento de Jopala confirmó que la comunidad quedó incomunicada por varias horas, aunque descartó peligro para la vida de las familias. Personal de Protección Civil estatal y municipal inició la evaluación de daños y el restablecimiento de servicios básicos. La dependencia recomendó a las familias ribereñas mantenerse atentas a la información oficial y considerar evacuaciones preventivas.
El Sistema Estatal DIF informó que activó sus protocolos de respuesta y envió despensas y cobertores a las familias afectadas. La presidenta del Patronato, Cecilia Arellano, instruyó a la delegación de la microrregión de Xicotepec a movilizar brigadas para atender la emergencia.
La mañana de este jueves, Armenta encabezó un recorrido por la comunidad, donde anunció que regresará el próximo lunes para evaluar el avance de las acciones. El coordinador estatal de Protección Civil , Bernabé de los Santos, informó que las viviendas registraron inundaciones de entre 10 y 15 centímetros y que se realizará un diagnóstico casa por casa, así como en cultivos y escuelas, para establecer una solución permanente que evite nuevas afectaciones.
Habitantes expusieron directamente al gobernador los daños en sus viviendas y solicitaron apoyo adicional. Entre ellas, Gabriela Carvajal, quien vive con su madre adulta mayor, pidió elevar la barda de su hogar debido a que cada temporada de lluvias el nivel del agua vuelve a incrementarse y amenaza con ingresar a su vivienda.
Las autoridades estatales reiteraron que continuarán en la zona hasta restablecer por completo los servicios y atender a las familias afectadas.