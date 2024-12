Al elevar a 3% el ISABI, el municipio de Puebla pierde competitividad frente a Cholula y Cuautlancingo: COE

Con el incremento a 3 por ciento del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), el municipio de Puebla será menos competitivo frente a demarcaciones como Cuatlancingo y San Andrés Cholula, donde la tasa oscila entre 2 y 2.2 por ciento, indicó César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE).

El también exvicepresidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) comentó en entrevista con La Jornada de Oriente que por este aumento, del que dijo parece tener fines exclusivamente recaudatorios, la compra-venta de inmuebles en la capital del estado podría reducir.

Para 2025, se pagará 3 por ciento de ISABI cuando el bien inmueble tenga valor superior a los 3 millones de pesos; se cobrará 1.2 por ciento más que en el presente año.

Puedes leer: Aprueban diputados aumento de impuesto de 3% para compra de inmuebles superiores a 3 mdp



De cero a 500 mil pesos, la tasa será 0; y de 500 mil 1 pesos a 3 millones de pesos, será de 1.8 puntos porcentuales, con base en la Ley de Ingresos propuesta por el presidente municipal José Chedraui Budib..

“Es una política que no incentiva la inversión de adquisición de inmuebles en el municipio de Puebla, no es una política que esté buscando generar inversiones en el municipio, es preocupante para el sector inmobiliario. No creo que sea una buena estrategia, creo que es más que nada, recaudatoria y no apoya el incremento de la actividad inmobiliaria en el municipio”, comentó vía telefónica.