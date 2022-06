Al buen entendedor pocas palabras, Gracia. Las maestras y maestros deberían sentarse “a ver pasar el tiempo” si quisieran promoverse y obtener mejores ingresos; o por lo menos, eso es lo que podrían interpretar quienes leyeran el Boletín no 138 Impulsa Usicamm Programa de promoción horizontal por niveles con incentivos salariales para docentes en Educación Básica. El comunicado que resumiría la postura de las autoridades educativas no dejaría margen a otra interpretación: “Se prioriza la antigüedad para la asignación del incentivo, la cual tiene el puntaje mayor con 35 puntos respecto a los demás elementos a valorar que en su conjunto suman 100 puntos”, y que las y los maestros añejos podrían consultar en la página https://bit.ly/3H3GGfj-al parecer no abre- o en la dirección https://www.facebook.com/USICAMMen la que también, las y los interesados podrían dar lectura al acuerdo que contiene las reglas del “Programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2022 (PPHNIEB)”.

No faltaría quien al hacer el comparativo del puntaje por rubros en esta convocatoria, reflexionara y llegara a la conclusión -en consonancia con su postura ante la vida- que no valdría la pena estudiar, si con sentarse en un salón de clases o con lograr una comisión -de cualquier naturaleza y regresando a su función original- con el tiempo se obtendrían hasta 35 puntos cada 4 años; en contraposición de los 10 puntos que se otorgarían por demostrar que se estudió una maestría y que se cuenta con el grado académico y su correspondiente cédula profesional, o 15 puntos por realizar estudios de doctorado y contar, de manera física con el correspondiente grado de doctora o de doctor acompañada de la patente de ejercicio profesional.

Sin embargo, la autoridad educativa estaría apegándose a lo que se establecería en la sección tercera De la promoción en el servicio en educación básica y en los capítulos III de los ámbitos de competencia y I De los objetivos del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, del título segundo Del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros; lo mismo que del transitorio décimo cuarto de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. La Fracción XXIII del Capítulo III establecería que el PPHNIEB señalaría que las autoridades educativas federales fijarían –palabras más, palabras menos- las reglas de operación y que, de manera discrecional, se llevaría “a cabo mediante un programa integrado por niveles de estímulo y con reglas de incorporación, promoción y permanencia diferenciadas en cada uno de ellos”, como reza en el Artículo 44 de la sección tercera ya mencionada.

El boletín de referencia destacaría algunos rubros que las y los interesados deberían tener en consideración, entre ellos: la convocatoria por estado se publicaría el día de mañana (martes 21 de junio); alcanzaría, dependiendo de las condiciones del interesado, entre un 35 y un 41% del sueldo base que podría incrementarse “cada cuatro años”; como ya se mencionara se priorizaría la antigüedad; “se asigna un incentivo mayor a maestros de zonas de alta pobreza y marginación”, aliciente que podría incrementarse hasta en un 6% más al del resto de las y los mortales -del magisterio- citadinos; la convocatoria habría sido elaborada entre las autoridades educativas locales y de USICAMM por lo que todas serían diferentes; quienes no contarán con ningún incentivo obtendrían de gratis, 5 puntos de ventaja al iniciar su participación en el proceso; las y los docentes inscritos en carrera magisterial conservarían “el incremento salarial aludido”; la convocatoria contemplaría la participación de las y los maestros de educación especial; se otorgarían “incentivos económicos superiores al personal adscrito […]” a escuelas ubicadas en “zonas de alta pobreza o de marginación” y que no se ubiquen en entornos urbanos que comparten esas características.

El Artículo 6 de la convocatoria definiría a “la promoción horizontal” como un incentivo que premiaría la “vocación de servicio, […] la dedicación, […] y el compromiso en su profesionalización”; estímulo que se obtendría con algunos asegunes que se precisarían en el segundo párrafo y en el anexo XX de la convocatoria; entre ellos, destacaría el engaño en el que podrían caer quienes cobrasen alguna remuneración derivada de la participación en algún otro proceso de promoción, maestras y maestros que “incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente” y, como reza el adagio Gracia, sobre aviso no hay engaño, excepto por “los estímulos otorgados bajo las reglas del Programa de Carrera Magisterial y del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica, conforme a lo establecido en esta Ley” (Artículo 44 LGSCMM).

El silabario moral, anexo XX del proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica 2022, suscrito por las y los interesados les obligaría, y bajo promesa de decir verdad, a “respetar los términos de la convocatoria” lo mismo que los resultados que presuntamente se publicarían en fecha por definir; a declarar que cuentan con dos años de antigüedad como mínimo en la función para la que fuese contratada o contratado -docente frente a grupo- y en el centro de trabajo en el que tiene su adscripción, -sin estar comisionado o contar con un cambio de centro de trabajo no regularizado- a falta de una base de datos confiable que pudiese ser consultada por la burocracia implicada; que tampoco estuviese inhabilitado o impedido jurídicamente y a permitir -no objetar- la validación de la documentación presentada y en caso de que fuese falsa y fuese detectado, no hacerla de tos.

Resaltaría de sobre manera que las y los participantes aceptarían “que la asignación del incentivo estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal con la que cuente la autoridad educativa de la entidad federativa”. No sabría explicarte Gracia por ser neófito en política, pero el programa tiene un tufo electoral que podría olerse a un año de las elecciones del Estado de México, pero valdría la pena utilizar el refrán original “al buen entendedor, pocas palabras”.