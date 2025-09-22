Lunes, septiembre 22, 2025
Ejecutan a joven en un establo de Atzitzintla; investigan ajuste de cuentas

Investigan homicidio en Atzitzintla vinculado a ajuste de cuentas por narcomenudeo
Isaí Pérez Guarneros

A tiros fue ejecutado un joven de 28 años, identificado como Apolonio, dentro de un establo ubicado en la junta auxiliar de Paso de Carretas, en el municipio de Atzitzintla.

El hallazgo del cuerpo ocurrió la noche del sábado, alrededor de las 22:50 horas; no obstante, fue hasta este lunes cuando las autoridades ministeriales confirmaron la apertura de una carpeta de investigación por el homicidio. De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso estaría vinculado a un presunto “ajuste de cuentas” entre grupos dedicados al narcomenudeo en la región.

Según las pesquisas ministeriales, fueron vecinos quienes alertaron al suegro de la víctima de que su yerno se encontraba tirado dentro de un establo perteneciente al hermano del joven. En un principio, los testigos pensaron que únicamente había sido golpeado y que, debido a las lesiones, no podía incorporarse.

Sin embargo, cuando el familiar acudió al sitio, encontró al joven con múltiples heridas visibles: golpes en el cuerpo y lo que presumió eran impactos de bala. De inmediato dio aviso a los servicios de emergencia.

Agentes de la Policía Municipal y paramédicos arribaron minutos después, pero únicamente confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada y permaneció bajo resguardo durante varias horas de la madrugada del domingo, en espera de peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) para el levantamiento del cadáver.

En el lugar, los agentes localizaron un cartucho completo y una pipa de cristal con residuos blancos, aparentemente droga. Además, en la ropa del joven se hallaron fragmentos metálicos de color dorado incrustados en la tela. De manera preliminar, los peritos establecieron que presentaba golpes en el rostro y el tórax, así como heridas de bala en el costado izquierdo y en un glúteo.

La carpeta de investigación quedó asentada bajo el folio FGEP/CDI/CGEIHD/LIBRES-I/000482/2025. Hasta ahora no se ha determinado el número de personas que participaron en el crimen, ya que se presume que este ocurrió varias horas antes del hallazgo del cuerpo.

Los testimonios de los vecinos recopilados por la autoridad refieren que no vieron ingresar ni salir a nadie del establo ni escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que ha complicado la identificación de los agresores.

El cuerpo de Apolonio fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para fortalecer las investigaciones ministeriales.

