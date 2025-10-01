Se manifiestan contra alcalde de Ajalpan por incumplimiento de promesas de campaña

El incumplimiento de obras prometidas por el presidente municipal, Faustino Soriano Centeno, motivó que más de 100 personas de las comunidades Nativitas y Guadalupe Pantzingo se manifestaran en el Palacio Municipal. Trabajadores bloquearon el acceso a la planta alta, lo que generó indignación y provocó un conato de bronca entre empleados y manifestantes.

Faustino Soriano aseguró en campaña que, como presidente, construiría el techado del Bachillerato Digital 48, encarpetaría la carretera y mejoraría una calle; sin embargo, a casi un año de asumir el cargo, estas obras siguen sin realizarse. Los inconformes exigieron una reunión con el alcalde, al tiempo que se registraron golpes y empujones entre empleados públicos y vecinos.

Los manifestantes denunciaron el trato agresivo por parte del personal del ayuntamiento y acusaron a los policías de criminalizar sus demandas, pues su única exigencia fue ser atendidos por Faustino Soriano quien dejó obras iniciadas, pero sin avances ni fecha de entrega.

Asimismo, reclamaron la falta de apoyo municipal para el traslado de enfermos a citas médicas en Puebla: aunque oficialmente se les debía brindar el servicio, terminan pagando parte del viaje, a diferencia de otros municipios que cubren los gastos de sus pacientes.

Tras el altercado, se conformó una comisión integrada por la presidenta auxiliar de Nativitas, Anselma Contreras Rosas, representantes vecinales y el Bachillerato Digital 48. El presidente se comprometió a que el próximo viernes 3 ingresarán las obras del techado y la calle Guerrero. Además, anunció que se iniciará el procedimiento contra las empresas responsables de los trabajos inconclusos para que los retomen y entreguen a las comunidades afectadas.

